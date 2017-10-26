В Литве готовятся выгнать российский концерн Nukem с демонтажа ИАЭС?

Вильнюс, , 14:41 — REGNUM Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас с членами парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне посетил Игналинскую АЭС, где ознакомился с ходом работ демонтажа остановленной АЭС, сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 октября, в Минэнерго.

Делегация ознакомилась с выполняемыми работами по демонтажу, посетила блок реактора АЭС, где была представлена вся сложность работы по закрытию АЭС. Члены Сейма посетили новые построенные объекты, где хранятся и утилизируются радиоактивные отходы.

В 2017 году началась эксплуатация временного хранилища отработанного ядерного топлива, где будет храниться отработанное ядерное топливо, находящееся в обоих блоках реактора. Все топливо будет перенесено в это современное хранилище до 2022 года.

Другой проект — комплекс утилизации твердых радиоактивных веществ, в котором в середине октября были начаты так называемые «горячие испытания» с радиоактивными отходами. Проект планируется закончить до декабря следующего года.

На встрече министр отметил, что Игналинская АЭС — это объект, имеющий стратегическое значение для национальной безопасности, поэтому очень важно гарантировать, чтобы проекты реализовывали только компании, соответствующие требованиям национальной безопасности.

«Надеемся, что в Сейме уже скоро будут приняты поправки к закону о предприятиях, имеющих значение для национальной безопасности. Они позволят проверять на соответствие интересам национальной безопасности не только те предприятие, которые стремятся инвестировать в стратегические госпредприятия, но и сделки таких госпредприятий. Мы должны вынести урок из прошлого и гарантировать максимальную прозрачность и контроль над процессами, чтобы преградить путь любому политическому влиянию в таких стратегических объектах, как Игналинская АЭС», — сказал министр энергетики Вайчюнас.

В будущем ждет одна из самых сложных задач в процессе закрытия АЭС — демонтаж реакторов типа RBMK. Начаты подготовительные работы для технического проекта демонтажа реакторов.

Напомним, основным подрядчиком в работах на остановленной Игналинской АЭС является российско-немецкая компания Nukem.

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