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Калужские депутаты проработают вопрос о создании зеленого пояса

Экономика

С инициативой вышло региональное отделение Общероссийского народного фронта

Калужские депутаты проработают вопрос о создании зеленого пояса
Иллюстрация: Фото пресс-службы правительства Калужской области
Калужские депутаты проработают вопрос о создании зеленого пояса

Калуга, 26 октября 2017, 14:41 — REGNUM  Сегодня, 26 октября, состоялось заседание сессии Законодательного собрания Калужской области. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области,

депутаты приняли решение поддержать инициативу о создании в областном центре лесопаркового зеленого пояса.

Напомним, что в Калужской области с ней вышло региональное отделение Общероссийского народного фронта. По данному вопросу в Общественной палате уже прошли публичные слушания, большинство участников которых одобрили эту идею. Реализацией проекта займется соответствующая рабочая группа.

Комментируя принятое решение, председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин подчеркнул: «Это хорошее предложение. Сама инициатива исходила от президента Владимира Владимировича Путина. Такая работа безусловно должна проводиться в городах, но подходы к ней требуют тщательного рассмотрения, разработки и реализации».

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Городское благоустройство

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