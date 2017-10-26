Ух, заживем: прожиточный минимум рязанских пенсионеров подрос на 37 рублей

Рязань, , 14:01 — REGNUM Депутаты Рязанской областной думы на заседании 25 октября установили размер прожиточного минимума пенсионеров на 2018 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM, он составит 8 тыс. 493 рубля. По сравнению с 2017 годом, прожиточный минимум увеличился на 37 рублей, или на 0,4%. Между тем, инфляция в регионе с начала года уже составила 2%.

Проект закона об установлении прожиточного минимума пенсионера Рязанской области представил глава регионального министерства труда и социальной защиты Валерий Емец.

«Прогнозная величина прожиточного минимума для пенсионеров в России на 2018 год составляем по базовому варианту 8497 рублей. При расчете были использованы рекомендации Минтруда России, а также методические рекомендации Минэкономразвития России. Исходя их этой величины, будет определяться размер социальной доплаты для конкретного гражданина, если сумма его пенсии с учетом других мер социальной поддержки окажется ниже прожиточного минимума пенсиона в Рязанской области», — сообщил министр.

Кроме того, он добавил, что в Рязанской области примерно 30 тысяч пенсионеров пользуются социальной доплатой к пенсии.

Большой дискуссии законопроект не вызвал. Единственный вопрос задали коммунисты — как прожить на эту сумму, учитывая, что большую часть «съедают» квартплата и коммунальные платежи.

Комитет по социальным вопросам рекомендовал депутата принять законопроект в первом и во втором чтении, что парламентарии и сделали.

Между тем, по данным Рязаньстата, с января 2017 года инфляция в Рязанской области составили 2%. Сильнее всего повысилась стоимость услуг — на 4,7%. Так, жилищно-коммунальные услуги стали дороже на 3,7%, услуги связи и транспорт на 5,6% и 5,2%, соответственно. Медицинские услуги подросли в цене на 3,5%.

Продовольственные товары стали дороже в среднем на 0,8%, а непродовольственные — на 1,9%.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в расчёте на месяц в сентябре 2017 г. по Рязанской области составила 3351,96 руб.», — говорится в сообщении Рязаньстата.