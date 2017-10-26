Румынию и Грузию свяжут чартеры

Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Румынская авиакомпания Blue Air Airline будет выполнять чартерные рейсы в Грузию. По информации министерства иностранных дел Грузии, соответствующее соглашение было достигнуто 25 октября в ходе визита представителей румынских туристических компаний в Тбилиси, а его целью является содействие развитию туризма и сотрудничества в этой сфере между двумя странами.

Первые чартерные рейсы, которыми Blue Air Airline осуществит перевозку румынских туристов, будут выполнены 3 и 10 февраля. В МИД Грузии не исключают, что в дальнейшем между Грузией и Румынией будет заключено соглашение о выполнении регулярных авиарейсов.

«Особый интерес представителей румынских туристических компаний в ходе визита в Грузию вызвали горные и горнолыжные курорты, которые рассматриваются как альтернатива для европейских туристов», — заявляют в МИД Грузии.

В настоящее время на авиарынке Грузии зарегистрированы и выполняют регулярные или чартерные пассажирские и грузовые авиарейсы 49 зарубежных авиакомпаний. Самым крупным грузинским авиаперевозчиком является национальная авиакомпания Georgian Airways, которая, по данным за 2016 год, выполнила 10% всех пассажирских авиарейсов и перевезла 9% всех пассажиров. По обоим показателям она уступает авиакомпании Turkish Airlines, выполнившей в прошлом году соответственно 11% всех рейсов и перевезшей 16% всех пассажиров.

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