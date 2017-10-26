ПАО «ФосАгро» договорилось об аренде 500 вагонов-хопперов у Газпромбанка

Москва, , 13:46 — REGNUM Группа «ФосАгро» иГазпромбанк Лизинг заключили договор аренды 500 вагонов-хопперов нового поколения для перевозки минеральных удобрений. Сумма договора составила почти 2,9 млрд рублей. Соглашение заключено сроком на 10 лет с правом выкупа минераловозов.

Вагоны-хопперы до конца января 2018 года поставит АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (ТВСЗ), выигравший тендер на поставку минераловозов и входящий в научно-производственную корпорацию «Объединенная Вагонная Компания».

Группа «ФосАгро» располагает подвижным составом более чем в 6 000 собственных и привлеченных вагонов. Главным образом они используются для перевозки апатитового концентрата и минеральных удобрений.

По словам генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева, данная сделка направлена на обновление парка подвижного состава с учетом повышения требований к его эксплуатации и усиление конкурентоспособности компании на российском и зарубежных рынках.

«Наличие у нас новых вагонов повышенной грузоподъемности, в условиях роста стоимости привлечения данного вида подвижного состава от сторонних операторов, даст существенный экономический эффект, особенно с учетом увеличения нами производства карбамида. Ежегодный эффект, по оценкам наших специалистов, может превысить 300 млн рублей», — подчеркнул Андрей Гурьев.

Повышенная грузоподъемность позволяет перевозить в минераловозах ТВСЗ больший объем минеральных удобрений (дополнительные 7 тонн, по сравнению, с типовым вагоном-хоппером). Увеличенные сроки межремонтных пробегов (8 лет или 800 тыс. км) обеспечивают снижение стоимости жизненного цикла вагона более чем в 2 раза.

«ФосАгро» уже с 2013 года эксплуатирует вагоны-хопперы производства ТВЗС, оснащенные ходовой частью с повышенной осевой нагрузкой 25 тс.

«Высокие компетенции и опыт позволили нашей компании занять ведущие позиции в сегменте железнодорожного транспорта. Мы стараемся максимально погружаться в бизнес наших клиентов и, помимо финансирования, оказывать экспертную поддержку, подстраивать графики платежей и учитывать все нюансы работы на рынке. Уверен, что подобный подход позволит нам и в дальнейшем сохранять лидерские позиции на этом рынке», — отметил генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов.