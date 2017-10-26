Севастополь возьмет на содержание футбольный клуб

Севастополь, , 13:33 — REGNUM Правительство Севастополя учредило автономную некоммерческую организацию «Футбольный клуб «Севастополь», которая войдет с 49% долей участия в акционерное общество «Профессиональный футбольный клуб «Севастополь». Постановление принято на заседании правительства 26 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Создание АНО «ФК «Севастополь» позволит правительству города напрямую участвовать в жизни футбольного клуба и его стратегическом развитии, решать проблемы финансового обеспечения и дальше развивать футбол в Севастополе», — сказал начальник управления молодежи и спорта правительства Сергей Резниченко.

Он пояснил, что из бюджета города на содержание футбольного клуба ежегодно потребуется около 28 млн рублей и ещё 30 млн рублей на содержание материальной базы — стадиона на улице Брестской.

Правительство Севастополя входит в АО «ПФК «Севастополь» с 49% долей в виде недвижимости — футбольного стадиона. Второй участник ПФК — АО «Союз болельщиков Севастополя». Стадион находится в собственности города с 2014 года, и в ближайшее время его передадут на баланс государственному автономному учреждению «Центр спортивной подготовки».

«На сегодняшний день нет механизмов субсидировать акционерное общество за счет бюджета. Исходя их того, что севастопольские футболисты демонстрируют серьезные успехи, и поддержка севастопольского футбола — наша ответственность, принято соответствующее решение», — дополнил Резниченко.

Он сообщил, что в дальнейшем будет назначен гендиректор и наблюдательный совет клуба, который сможет подписывать контракты с футболистами.

АО «ПФК «Севастополь» создано в апреле 2017 года. В настоящее время клуб имеет задолженность по выплате заработной платы футболистам и тренерам в сумме около 6 млн рублей и долги за коммунальные услуги в размере 300 тыс. рублей. Как утверждают в правительстве, прежнюю задолженность должно погасить акционерное общество.

До 2014 года футбольный клуб «ПФК «Севастополь» содержала компания «Смарт-Холдинг», контролируемая украинским бизнесменом Вадимом Новинским. Решение об отказе от спонсорства он обосновал невозможностью участия команды в чемпионатах Украины. Стадион на ул. Брестской после полной реконструкции в 2011 году соответствует всем требованиям FIFA и вмещает более пяти тысяч болельщиков.