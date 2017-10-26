Опустевшие ветхие дома в Новгородской области не сносят: не на что

Великий Новгород, , 13:22 — REGNUM Снос расселённых аварийных домов стал новой проблемой для Новгородской области. Об этом сегодня, 26 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора Вадима Непряхина по Новгородской области.

В частности, в Новгородском районе требуется около 3,5 млн рублей на снос 17 расселённых многоквартирных домов. Средств в бюджете этого года нет, объекты представляют пожарную опасность для соседей.

«Таким образом, если в прошлом главной проблемой реализации федеральных программ расселения ветхого и аварийного жилья было качество построенных домов (сегодня в этом направлении в ряде районов ещё продолжается работа по устранению недостатков и подготовке правовой оценки работы подрядчиков и заказчиков), сегодня на первый план выходит проблема сноса расселённого жилья и последующего благоустройства территорий», — отметил главный федеральный инспектор Вадим Непряхин по итогам посещения Новгородского района.

Он побывал в Броннице, Пролетарии, Подберезье, Тёсово-Нетыльском и Сырково.

В пресс-центре правительства Новгородской области ИА REGNUM уточнили, что к 1 сентября в регионе переселение из аварийного жилья было завершено в полном объёме в 32 муниципальных образованиях области. Из 247 многоквартирных домов, которые на 1 января 2012 года были признаны аварийными и подлежащими сносу, переселили 2963 человек. Общая площадь расселённого жилья превысила 52 тыс.кв.м. Для переселенцев было построено 87 благоустроенных многоквартирных домов.

На программу переселения в 2013—2017 годах было направлено более 1,6 млрд рублей, в том числе 746,8 млн рублей из средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ. Финансирование из областного бюджета составило 856,7 млн рублей, из бюджетов муниципальных образований — 21,1 млн рублей.