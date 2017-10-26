Строители нижегородского метро не могут получить свои миллионы

Нижний Новгород, , 12:54 — REGNUM Основной исполнитель работ по строительству новой станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде, компания ННСУ-620 накопила многомиллионную задолженность перед субподрядчиками.

ООО ННСУ-620 аффилировано с генподрядчиком проекта, строительной компанией «Управление строительства-620» (ООО СК УС-620), выигравшей тендер на строительство «Стрелки». Обе организации контролирует Владислав Костенко. С претензиями и судебными исками к его организациям обратился целый ряд нижегородских субподрядчиков, таких как ООО «Автотехника», ДСК «Техстрой», МП «Нижегородское метро», «Кранресурс» и другие, соощает КоммерснатЪ.

В частности, задолженность перед ООО «ПромКранСтрой», предоставлявшим ННСУ-620 строительную технику, превысила 14,5 млн рублей. Соответственно, «ПромКранСтрой» также не может расплатиться со своими рабочими и контрагентами и заплатить налоги по требованию налоговой инспекции. «У меня создается стойкое впечатление, что генподрядчик незаконно выводит деньги со стройки метро. Со стороны заказчика оплата выполненных работ поступает регулярно, но перед субподрядчиками возникли большие долги», — ­говорит директор компании Александр Барташук.

В ОКБМ им. Африкантова сообщили, что взыскивают с ННСУ-620 в суде задолженность в размере 18 млн руб. Еще в прошлом году предприятие Росатома поставило на строительство станции вентиляционные системы, изготовленные по собственному проекту, однако плату за них до сих пор не получило.

Субподрядчики, которым долгое время не платят на строительстве «Стрелки», жалуются в правительство Нижегородской области, новому главе региона Глебу Никитину и в областное управление федерального казначейства. Несколько компаний обратились в полицию с заявлениями о проверке структур Костенко на предмет мошенничества. Проверка уже началась. Тем временем в коллективах нижегородских субподрядных организаций «складывается сильная социальная напряженность» из-за накопившихся долгов.

Читайте также: В Нижнем Новгороде возбуждено дело из-за невыплаты зарплаты метростроевцам

При этом ГУММиД Нижнего Новгорода как муниципальный заказчик стройки метро авансировал СК УС-620 и регулярно оплачивает выполненные работы по актам. В ГУММиД уверяют, что, стройка метро идет в графике, а многочисленные проверки контролирующих органов в 2015—2017 годах не выявили никаких нарушений в ходе строительства «Стрелки». Профинансировано работ с учетом авансов на сумму 9,619 млрд рублей. Средства поступают ООО СК УС-620 через казначейскую систему Нижнего Новгорода.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце августа 2017 года группа строителей станции метро «Стрелка» объявили о начале забастовки и потребовали от ООО «НН СУ-620» выплаты зарплаты, которой они не получали несколько месяцев. Строители направили письма в Генпрокуратуру, государственную инспекцию по труду и на сайт президента РФ.

В середине сентября 2−17 года в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям, работавшим на продлении линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка».

По словам Костенко, долги по зарплате перед работниками возникла в связи с приобретением оборудования. Для выхода из сложившейся обстановки «СУ-620» взяло кредит в размере 70 млн рублей.

Станция «Стрелка» строится в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к чемпионата мира по футболу 2018 года. Она будет располагаться непосредственно около стадиона, на котором пройдут игры чемпионата.