Коммерциализация АПК: Элитный картофель в Прикамье за счёт краевой казны

Пермь, , 12:45 — REGNUM В Пермском крае решили не ограничиваться организацией производства элитного посадочного материала картофеля за государственный счёт, но извлекать из научно-технических результатов прибыль. Теперь уже за счёт краевого бюджета. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозпроде Прикамья, госпрограмма на 2018−2022 годы дополнена мероприятием по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов по разработке технологии производства элитного посадочного материала картофеля. На реализацию данного мероприятия в краевом бюджете предусмотрено ежегодное финансирование в размере 3 млн рублей.

Стоит отметить, что документ предусматривает создание научных и (или) научно-технических результатов и продукции для агропромышленного комплекса; передачу научных и (или) научно-технических результатов и продукции для практического использования и повышения квалификации участников научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства. На эти мероприятия средства выделяются из федерального бюджета.

В число мероприятий программы также включена коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов и продукции для агропромышленного комплекса. Таким образом, планируется практическое использование результатов, полученных в процессе передачи научных и (или) научно-технологических результатов. Однако эта часть осуществляется уже за счёт региона.

«В Пермском крае, учитывая особенности региона, сделан акцент на развитие картофелеводства, в результате реализации мероприятий по данному направлению планируется увеличение объёма производства семян новых отечественных сортов», — подчеркнули в минсельхозпроде края.

В регионе намерены организовать опытное производство; переработку и хранение элитного посадочного материала картофеля; апробацию и оптимизацию новых технологий, средств и методик; проведение маркетинговых исследований; масштабирование процессов; сбыт инновационной продукции. Стоит отметить, что конечной целью любой коммерциализации является извлечение прибыли. Всю эту научно-техническую цепочку в регионе планирует претворить в жизнь в ближайшую пятилетку — с 2018 года по 2022 год.

Разработка адаптивных технологий возделывания картофеля предусмотрена в 2018—2020 годы, а внедрение их результатов в 2018—2022 годы. По результатам проведенных исследований будут установлены оптимальные параметры приёмов возделывания посадочного материала картофеля, обеспечивающие повышение урожайности на 10−15%.

Добавим, в 2016 году в регионе урожай картофеля, собранный сельхозорганизациями, составил 32 тыс. тонн клубней картофеля, что меньше прошлогоднего показателя на 38,6%. Урожайность картофеля в составила 128,9 центнеров с 1 гектара (против 200,7 ц с 1 га в 2015 году).