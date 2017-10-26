В Севастополе паспортизируют дворовые территории

Севастополь, , 12:14 — REGNUM Правительство Севастополя до конца года завершит инвентаризацию и паспортизацию всех дворовых территорий жилого фонда. Средства на мероприятия в сумме 400 млн рублей заложены в городском бюджете, еще 81 млн рублей выделило Министерство строительства и ЖКХ РФ. Постановление о проведении инвентаризации дворовых и общественных территории принято на заседании правительства 26 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нам необходимо провести инвентаризацию состояния дворовых территорий. По результатам будут сформированы паспорта территорий для последующего благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды», — сказал директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

Он пояснил что в итоге появится полный список дворов, будут описаны состояние внутридомовых дорожных покрытий, наличие освещения, потребность в спортивных и детских площадок по каждой территории. К работе привлекут муниципальные образования.

«Сейчас важно объективно оценить ситуацию и сформировать перечень задач для плана ремонтов на 2018−2020 годы», — добавил директор департамента.

Сообщается, что на эти цели выделены 81 млн рублей по линии Минстроя РФ на 12 придомовых территорий по программе «Формирования комфортной городской среды» и 400 млн рублей — из средств городского бюджета по программе развития.

Добавим, что в августе, во время встречи президента России Владимира Путина с губернатором города Дмитрием Овсянниковым глава государства отметил, что жители Севастополя жалуются на плохое состояние домов, дорог и дворовых территорий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе победители конкурса на лучший двор получат 2,5 млн рублей