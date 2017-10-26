Проблемы с газоснабжением хабаровских сёл грозят социальным взрывом

Хабаровск, , 12:28 — REGNUM В отдаленных районах Хабаровского края не решается проблема с поставками сжиженного газа в 50-литровых баллонах. В таёжных селах это единственный цивилизованный способ приготовить еду — жители вынуждены готовить на кострах, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В районе имени Лазо, в Амурском и ряде других районов длительное время остаётся нерешённой проблема поставок газа в 50-литровых баллонах. Централизованное газоснабжение в этих районах отсутствует. В Ванинском районе во многих домах люди пользуются баллонным газом, так, как из-за нехватки электроэнергии пользование электроплитами фактически невозможно.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» прекратило поставки газа в баллонах населению, ссылаясь на постановление правительства РФ №390, которое запрещает поставлять населению газ в баллонах ёмкостью 50 литров.

«Когда остается один — единственный монополист, который поставляет газ, возникает дефицит и рост цены. Есть два варианта решения. Первый — надо разрешить использовать газ в 50-литровых баллонах. На мой взгляд так и надо делать — запретить проще всего, не подумав о людях. А разработать комплекс мер, который сделал бы пользование газом в баллонах безопасным — этого не было сделано. Второй вариант: нужно помочь людям оборудовать помещения для газа. Нужно создавать государственную — заметьте! — либо краевую организацию, которая возьмёт на себя поставки газа по фиксированной доступной цене. Если мы разрабатываем программы, если мы говорим, что хотим закрепить население на Дальнем Востоке, предотвратить его отток, мы должны прежде всего создавать условия для людей. А у нас получается так, что мы создаем условия для монополий. И ничего не делаем для людей, а только ухудшаем ситуацию. Нельзя принимать законопроекты, которые ухудшают жизнь людей», — заявил депутат Государственной думы РФ Сергей Фургал.

По мнению парламентария, лишать людей в таёжных селах единственного источника приготовления пищи и отопления — недопустимо.

«Если АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» не поставляет газ в нужной ёмкости, значит, нужно обращаться к федеральным властям со срочным требованием отменить это постановление, хотя бы на переходный период. И за этот период нужно создать организацию, поставляющую газ и занимающуюся решением этого вопроса. Население не должно заметить ухудшения ситуации. С этой инициативой должны выйти краевые депутаты. А потом прийти к людям и сказать: мы немного ошиблись, но теперь все исправили. А не сидеть и не искать виновных. Уже холода. Если сидеть и ничего не делать, может произойти социальный взрыв. А потом, когда это дело дойдёт до премьера, до президента, очень быстро найдут виновных. Я бы рекомендовал краевой думе экстренно провести совещание по этому вопросу и принять решение», — добавил Сергей Фургал.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители сёл и посёлков в Хабаровском крае давно жалуются на регулярные перебои, либо отсутствие поставок газа в 50-литровых баллонах. Проблема осложняется ещё и тем, что во многих населённых пунктах либо совсем нет альтернативы баллонному газу, либо мощности электросетей настолько слабы, что не позволяют пользоваться электроплитами.