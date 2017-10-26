На Украине цены на продукты опережают инфляцию вдвое

Киев, , 12:02 — REGNUM В течение года продуктовая корзина украинцев стала дороже, опережая по цене темпы инфляции в 2−2,5 раза. Об этом заявил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщает «ПолитНавигатор».

Эксперт напомнил, что в 2016 году средняя инфляция на Украине составляла 12%. Однако мясные и молочные продукты, овощи подорожали за период с 20 октября 2016 года по 20 октября 2017 года гораздо заметнее.

«Если взять мясную корзину, то ни один продукт не вырос менее чем на 30% — ни говядина, ни свинина, ни курица, ни сало, ни колбаса», — пояснил он.

Таким образом, именно продуктовая инфляция является основным двигателем инфляции в стране, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил о превышении уровня инфляции относительно прогноза 2017 года. При этом 40% роста инфляции пришлось на четыре товарные группы, занимающие в потребительской корзине населения не более 20%.

Расхождение реальной инфляции с прогнозом Сологуб объяснил подорожанием овощей на фоне плохой погоды и изменением метода учета цен товаров, сильно зависящих от сезона. Основной рост инфляции пришелся на овощи, табачные изделия и другие подакцизные товары, а также на мясные и молочные продукты

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