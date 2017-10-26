Интернет-платежи: 1 трлн рублей — онлайн

Москва, , 11:57 — REGNUM Жители России все чаще оплачивают налоги, ЖКХ, штрафы и покупки через интернет, со ссылкой на данные рейтингового агентства «Эксперт РА» 26 октября сообщают «Известия».

В суммарном выражении объем платежей за первое полугодие 2017 года вырос на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 1 трлн руб. Отмечается, что к новому году может быть установлен абсолютный рекорд по суммам платежей — 2,2 трлн руб.

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Такой рост интернет активности может быть обеспечен многими факторами: электронные банкинговые продукты стали удобнее, интернет — доступнее, в онлайн-системы включается все большее число населения. К тому же платежи стали более защищены от мошенничества.

Напомним, в правительстве России обсуждают предложение российских онлайн-ритейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, таких как AliExpress, Amazon и eBay, поскольку, как отмечалось ранее, у них есть конкурентное преимущество в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при продаже товаров стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг.