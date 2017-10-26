Жители Московской области задолжали налоговикам 19 млрд рублей

Красногорск, , 11:58 — REGNUM В Московской области налоговые долги физических лиц сократились с начала 2017 года на 3,4 млрд рублей. Об этом «Радио 1» сообщила начальник отдела имущественных и ресурсных налогов управления федеральной налоговой службы России по Московской области Наталья Симакова. Добиться выплаты средств должниками удалось благодаря совместной работе налоговых и судебных органов.

«В текущем году налоговые органы направили физическим лицам более 1,6 миллиона требований об уплате задолженностей на общую сумму 9,3 миллиарда рублей. В судебные органы направлено 302 тысячи документов на взыскание 4,3 миллиарда рублей. Служба судебных приставов возбудила более 70 тысяч исполнительных производств. Применение всех перечисленных мер в текущем году позволило сократить налоговые долги физических лиц на 3,4 миллиарда рублей», — завила Наталья Симакова.

Отметим, по данным налоговой службы на сегодняшний день жители Московской области задолжали около 19 млрд рублей. Внести плату необходимо до 30 ноября. В обратном случае с 1 декабря 2017 года должникам начнут начислять пени.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура России назвала недостаточными усилия правоохранительных органов по противодействию преступлениям в налоговой сфере, а также возмещению наносимого ими вреда.

В прокуратуре также считают, что есть тенденция к росту налоговых преступлений, оставшихся нераскрытыми. Их число выросло с 4,1 тыс., выявленных в 2015 году, до 4,9 тыс. в 2016 году. В I квартале 2017 года их число увеличилось на 20,7% — с 853 до 1030.

Читайте подробнее: Генпрокуратура заявила о росте нераскрытых налоговых преступлений в России