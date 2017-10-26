Субсидии и долги регионов «ЕР» широко обсудит в ноябре

Москва, , 11:27 — REGNUM Расширенное заседание фракции «Единая Россия» с участием руководителей фракций и бюджетных комитетов в региональных заксобраниях, запланированное на 31 октября, будет перенесено на ноябрь. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Чтобы не сбивать график консультаций с правительством и более качественно проработать все вопросы, актуальные для регионов, а также, чтобы дать возможность коллегам полноценно отработать региональную неделю, мы приняли такое решение», — заявил Неверов.

В любом случае депутаты соберутся для обсуждения поправок в бюджет ко второму чтению и работы трехсторонней комиссии, где будет обсуждаться распределение субсидий в регионы, добавил он.

Необходимость переноса вызвана рядом факторов, отметил парламентарий. Прежде всего, по словам Неверова, намечен плотный график постоянных консультаций с правительством РФ, в частности, с Минфином, не только по межбюджетным отношениям, но и по целому ряду принципиальных вопросов, касающихся проекта федерального бюджета на 2018−2010 годы.

Кроме того, фракция получает от коллег из регионов много предложений и замечаний, которые требуют дополнительной проработки.

«А поскольку заседание было запланировано на 31 число, некоторые председатели фракций (ряд депутатов Госдумы являются председателями региональных парламентов и возглавляют фракции «Единая Россия») будут находиться в Ставропольском крае, где пройдет президиум Совета законодателей», — отметил Неверов.

Также 31 октября приходится на так называемую региональную неделю, у депутатов были запланированы мероприятия заранее.

Глава фракции отметил, что во время региональной недели депутаты проведут встречи с депутатским корпусом «Единой России» в законодательных собраниях и органах местного самоуправления, что также позволит лучше проработать предстоящее расширенное заседание фракции по вопросам межбюджетных отношений.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил 31 октября обсудить проект федерального бюджета на 2018−2020 годы с участием глав комитетов региональных заксобраний по бюджету и руководителей фракции «Единая Россия» в заксобраниях субъектов РФ.

Первое чтение проекта федерального бюджета на 2018−2020 годы в Госдуме состоится 27 октября.

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