Ветка метро к ЧМ-2018 в Петербурге готова на 63%

Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Продолжение третьей линии петербургского метро, от станции «Приморская» к стадиону на Крестовском острове (станция «Новокрестовская») и далее в Приморский район (станция «Беговая»), готово на 63%. Об этом стало известно сегодня, 26 октября, на коллегии комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.

Эта ветка строится для обслуживания матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года и должна быть введена весной будущего года. С июля готовность ветки возросла на 6%.

Как сообщает издание «Фонтанка», также были названы цифры готовности и других строящихся объектов Петербургского метрополитена. Так, Фрунзенский радиус готов на 90%, Лахтинско-Правобережная линия (участок «Спасская» — «Театральная» — «Большой проспект») — на 17,7%, Красносельско-Калининская линия (участок «Путиловская» — «Юго-Западная») — на 3%.

По словам главы КРТИ Сергея Харлашкина, по состоянию на 1 сентября 2017 года метростроевцами освоено 13,5 из 24 млрд рублей, выделенных на строительство новых станций и тоннелей.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Петербурга распорядился добавить денег на строительство метро в бюджете 2018 года ко второму чтению бюджета.

«На следующий год на эти цели предусмотрены ассигнования в размере 26 млрд рублей. Ко второму чтению я хотел бы попросить, чтобы вы рассмотрели возможность увеличить эту сумму, как мы договаривались, до 30 млрд рублей», — сказал Георгий Полтавченко.