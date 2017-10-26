«Минус 128 млн рублей»: Чувашия провалила планы по строительству планетария

Чебоксары, , 10:50 — REGNUM В Чувашии в третий раз вносят изменения в республиканский бюджет на 2017 год. Планируется, что доходы региональной казны возрастут в целом почти на 500 млн рублей и составят почти 43,7 млрд рублей, что на 5,6% больше, чем было в 2016 году. При этом расходы увеличиваются на 13,3%. Соответствующий законопроект был поддержан на заседании чувашского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В соответствии с документом, республиканский бюджет на 2017 год увеличивается по доходам в целом на 499,6 млн рублей и составит43,698 млрд рублей, что на 5,6% выше уровня 2016 года. В том числе собственные поступления возрастают на 2,1% (или на 403 млн рублей) и составят 26 млрд рублей. Расходы при этом планируют увеличить на 13,3% — до 44,913 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета на 2017 год планируется без изменений в объеме 1,2 млрд рублей. Также на прежнем уровне остаётся государственный долг: на 1 января 2018 года он прогнозируется в объеме 14,2 млрд рублей, что составляет 54,2% к собственным доходам республиканского бюджета.

В Минфине Чувашии отмечают, что плановые назначения по собственным доходам увеличиваются на 403 млн рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам — соответственно на 387,6 млн и 15,4 млн рублей. В расходной части 1,2 млрд рублей предусматривается на развитие здравоохранения, из них 751,5 млн рублей направят на укрепление материально-технической базы. На развитие образования дополнительно выделяется 356,5 млн рубле, 156,5 млн рублей будет распределено между муниципалитетами на повышение зарплаты работников в сфере образования. На развитие физкультуры и спорта предусмотрено 44,3 млн рублей. Также увеличивается объём дорожного фонда Чувашии — на 84,5 млн рублей.

Открывая заседание чувашского правительства, глава Чувашии Михаил Игнатьев раскритиковал министров за неэффективное освоение средств, не называя при этом фамилий.

«Уважаемые министры, вы предусмотренные средства не совсем, так скажем, надлежащим образом сработали и перераспределяем сейчас между министерствами как главными распорядителями средств. Конечно, это не красит вас, уважаемые министры, вы персонально за это несёте ответственность», — сказал глава Чувашии, переводя ответственность за провалы на членов своего правительства.

Выяснилось, что речь идёт об освоении средств по линии минспорта и минкультуры Чувашии.

«Уменьшаем расходы на реконструкцию СДЮШОР №2, это связано с тем, что сегодня не все разрешительные документы получены на строительство лыжной трассы», — сообщила глава Минфина Чувашии Светлана Енилина.

Кроме того, изымаются средства на строительства планетария. Ранее заявлялось, что всего на планетарий в этом году выделяется 150 млн рублей

«Планетарий: минус 128 млн рублей в связи с тем, что сегодня не все разрешительные документы на строительство получены, и эта сума перераспределена по другим направлениям», — сказала министр финансов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в детском парке им. Космонавта А.Г. Николаева планируют построить планетарий. Сводный сметный расчёт проекта оценивался в 636,2 млн рублей. Общая площадь здания — 4783,1 кв. метров. По замыслу властей, это будет трёхэтажное здание с обсерваторией общей и смотровой площадкой. Здесь также будут располагаться музей истории космонавтики, зал на 120 мест, лекторий, медиатека, интерактивные залы. Планируется разместить около 40 тренажеров. Согласно проекту, вокруг здания появится прогулочная зона, комплекс из трех фонтанов, аттракционы.

Напомним, на 1 октября 2017 года доходы консолидированного бюджета Чувашии составили 36 847,7 млн рублей, что на 7,3% выше к аналогичному периоду 2016 года. Израсходовано 34 279,2 млн рублей, что на 12,7% выше аналогичного прошлогоднего периода. Консолидированный бюджет исполнен с профицитом в объеме 2568,5 млн рублей.

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