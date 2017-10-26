Евразийские кредиты помогают Белоруссии пережить экономический кризис

Минск, , 10:54 — REGNUM Республиканский бюджет Белоруссии получил очередной кредитный транш от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $200 млн. Это уже пятое по счету поступление в белорусскую казну в рамках соглашения о предоставлении финансового кредита из средств фонда, которое было подписано в 2016 году. Об этом в среду, 25 октября, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

В ЕФСР еще в начале октября 2017 года заявили о том, что Белоруссия получил очередной транш кредита на определенных условиях. Спустя примерно две недели после публикации соответствующих требований белорусский бюджет получил пятый транш. Для того, чтобы получить новые кредитные средства от Евразийского фонда стабилизации и развития Минск должен будет выполнить новый контрольный показатель, который предполагает разработку и внедрение на практике механизмов соцзащиты. Этот пункт предусматривает профессиональное переобучение и дальнейшее трудоустройство граждан, потерявших работу во время реорганизации предприятий.

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Отметим, что в настоящее время Белоруссия уже получила от средств ЕФСР кредит в общей сложности на $1,6 млрд. Согласно условиям договора с Евразийским фондом, с 2016 по 2018 год республика получит $2 млрд в виде семи траншей. Только на 2017 год придется $1 млрд. Причем ранее глава белорусского минфина Владимир Амарин признал, что для Минска госкредит от России и кредит от Евразийского фонда стабилизации и развития — основные источники внешнего финансирования в 2017 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия после развала СССР является главным кредитором Белоруссии, поддерживающим экономику этой страны. Так, более 60% всего кредитного портфеля республики приходится именно на РФ. В отличие от займов, которые стране предоставляют Китай и другие международные организации, в том числе западные, российские кредиты направляются не на локальные проекты, а на стабилизацию экономического положения страны, которая с 2011 находится в кризисе из-за недальновидности властей и их нежелания проводить реформы.

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Сегодня задолженность Белоруссии перед Россией за предоставленные государственные кредиты составляет в сумме $6,5 млрд. При этом просроченных обязательств у белорусской стороны сейчас нет за счет того, что в середине сентября текущего года средства российского правительственного кредита в размере $700 млн поступили в Белоруссию. Цель — погашение и обслуживание за счет этого кредита в 2017 году госдолга республики перед РФ, а именно выплаты Минском процентов и основного долга по уже предоставленным займам России и ЕФСР. Кредит выдали на десять лет под ставку LIBOR для шестимесячных депозитов плюс 1,45%.

Напомним, что в начале октября ЕАБР также подписал соглашение с белорусским коммерческим банком ЗАО «Альфа-Банк» о кредите в размере $10 млн на развитие малого и среднего бизнеса, а также повышение энергоэффективности. Однако несмотря на масштабную и систематическую поддержку со стороны России и Евразийского фонда, ничто не останавливает Белоруссию перед тем, как брать займы у Всемирного банка и новые кредиты у МВФ, а также в целом идти на политическое сближение в Брюсселем, отстраняясь при этом от своего главного союзника.

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