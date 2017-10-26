В Оренбуржье резко подорожало молоко

Оренбург, , 10:42 — REGNUM В Оренбургской области на рынке молока наблюдается увеличение цен к уровню 2016 года. По данным статистики, цены на сырое молоко поднялись на 0,8 рубля (4,6%), розничные цены на молоко жирностью 2,5−3,2% — на 3,6 рубля (9,3%). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона, закупочные цены заводов к уровню 2016 года повысились от 0,5 до 3 рублей за килограмм и составляют 17,2−25 руб./кг без НДС в зависимости от объёмов и качества. В среднем цена составляет 21,15 руб./кг.

Всплеск цен на молоко, которое реализуется в торговых точках, отмечен в сентябре. Литр пастеризованного молока жирностью 2,5—3% на начало сентября стоил в среднем 42,04 рубля, на 23 октября — 42,76 рубля.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сейчас в одной из крупных торговых сетей пастеризованное молоко жирностью 1,5% оренбургских производителей предлагают примерно за 23 рубля (пакет объёмом 0,9 литра), 2,5% — примерно 37−38 рублей, жирностью 3,2% — 40−42 рубля. Покупатели отмечают, что ещё месяц-два назад цены были рубля на два-три меньше.

Добавим, по оперативной информации, за девять месяцев 2017 года молокозаводы закупили молока на 15% выше уровня 2016 года (более 145 тыс. тонн против 126 тыс. тонн).

По производству молочной продукции в натуральном выражении в 2017 году наблюдается рост объёмов цельномолочной продукции на 23,6%, сыров — на 26,3% к уровню 2016 года, масла — на 21,4% к аналогичному периоду 2016 года.

Стоит отметить, что осенью ежегодно происходит рост цен на молочную продукцию. Но подорожание, как правило, имеет место в ноябре — декабре. Специалисты объясняют увеличение цен на молочную продукцию сезонным уменьшением объёмов молока и повышением предприятиями закупочной цены на молоко сырое.

Между тем, несмотря на ценовой всплеск, Оренбуржье лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по самому дешёвому молоку. В конце сентября в Оренбургской области, по данным Росстата, литр пастеризованного молока жирностью 2,5—3% стоил 42,31 рубля. Самое дорогое молоко на этот период отмечено в Чувашии — 56,01 рубля.