Петербург готов перевести строительную сферу на безбумажный документооборот

Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Санкт-Петербург почти полностью переведет строительную отрасль города на безбумажный документооборот до конца 2017 года. Об этом на II Инвестиционном форуме 26 октября заявил вице-губернатор Игорь Албин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Албин напомнил, что в городе существенно упростили согласования проектов планировки территорий, была запущена Единая система строительного комплекса, благодаря которой строители получают 24 услуги по принципу одного окна и «экономят почти треть своего времени».

«В течение двух месяцев по поручению губернатора мы собираемся удвоить количество этих электронных услуг и практически полностью перевести эту сферу на безбумажный документооборот», — сказал Албин.

Чиновник утверждает, что, согласно опросам, проведенным организацией «Опора России», 90% респондентов среди представителей бизнеса заявляют, что получение документов в Санкт-Петербурге более не представляет сложностей. При этом 10% бизнесменов называют административные барьеры ключевым препятствием в их работе.

«Но и точку зрения этих десяти процентов нам необходимо учитывать», — признал Албин.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года Санкт-Петербург занял 17-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), улучшив свои позиции за год на пять пунктов. В Смольным считают это недостаточным и ставят цель войти в топ-10. «Петербург все-таки заслуживает, и такую задачу мы перед собой ставим», — сказал губернатор Георгий Полтавченко в интервью «Российской газете».

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