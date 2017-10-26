Блин не комом: на Алтае завершают «Формирование комфортной городской среды»

Барнаул, , 10:27 — REGNUM В Алтайском крае подвели промежуточные итоги по выполнению федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как отмечают в Минстройтрансе Алтайского края, на сегодняшний день удалось выполнить уже 70% от запланированного: полностью мероприятия по программе завершены в ЗАТО Сибирский, Заринске, Алейске и Белокурихе.

Одним из наиболее крупных участников проекта по созданию комфортной городской среды является Бийск. В Алтайском наукограде запланировано благоустройство 88 дворов, Петровского бульвара и улицы Шевченко на общую сумму 133 миллиона рублей.

Кстати, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Главный государственный жилищный эксперт РФ Андрей Чибис, посетивший накануне Алтайский край с рабочим визитом, говоря о результатах реализации приоритетного проекта в целом по стране, отметил, что вопреки русской традиции, первый блин не стал комом, новый проект стартовал успешно.

«На результаты благоустройства очень позитивно реагируют люди. Радует то, что Президент России, оценив, как продвигается работа, принял решение о продолжении проекта на пять лет вперед: 25 млрд рублей дополнительной федеральной поддержки ежегодно будут поступать в регионы», — заявил Андрей Чибис.

Между тем в Алтайском крае уже разработали план мероприятий для проекта «Формирование комфортной городской среды» на ближайшие пять лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. Главная задача — благоустройство дворов, городских общественных пространств и объектов. 1657 муниципалитетов по всей стране включились в эту работу. На финансирование проекта в текущем году из федерального бюджета выделено 20 миллиардов рублей.

Алтайскому краю из этих средств досталось более 580 миллионов рублей. На эти деньги будет осуществлено благоустройство 299 дворов, 11 парков и 15 мест массового отдыха в 14 городах Алтайского края.

Между тем, в Барнауле в ходе реализации проекта возникало несколько конфликтов. Так в середине августа жильцы дома по ул. Папанинцев, 121-А в Барнауле заявили, что они не хотят, чтобы их двор «закатали в асфальт» и вырубили деревья. Также отмечалось, что в программу «Комфортная городская среда» без их ведома включили неудачный проект.

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Не менее резонансной была и история с использованием отсева гравия с острыми краями для обустройства детской площадки.

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К тому же многие барнаульцы до сих пор жалеют по поводу массовой вырубки деревьев (более 1 тысячи), обозначенных не иначе, как «аварийные». Общественники даже проводили по этому поводу митинг и высказывали просьбу еще раз соотнести план по вырубке с действительно больными деревьями. Но власти прогнивали эти просьбы.

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