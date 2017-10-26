Проблемы бюджета Якутии: Новый вице-премьер предложил надеяться на удачу

Якутск, , 10:22 — REGNUM Депутаты Якутии в четверг, 26 октября, одобрили назначение заместителем председателя правительства и министром экономики республики Михаила Осипова, адресовав ему при этом массу напутствий. Главная просьба парламентариев — увести республику от абсолютного приоритета добывающей промышленности, столь зависимой от мировой конъюктуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Просто надо немножко адаптироваться, — подчеркнул он, отвечая на вопросы депутатов. — Последние 10 лет был хороший рост, правительство, Госсобрание, занимались очень хорошо доходной и расходной частью. Но сегодня конъюктура, в которой работает экономика РФ и республики, значительно стала влиять на бюджетные параметры. И если ввиду курсовых разниц колебание будет составлять 10−15%, то это будет объективная реальность, и здесь мы как правительство должны депутатам эту реальною картину показывать, чтобы было понимание. Последние 1,5 недели занимались вопросами сбалансированности бюджета-2018, и по некоторым объектам стоит ноль, потому что в данный момент источников финансирования не просматривается. Но мы надеемся, что нам будет сопутствовать удача, конъюктура будет меняться, появятся доходные источники, и в ходе исполнения бюджета мы не будем останавливать финансирование начатых объектов».

Депутат Василий Власов предложил вообще уходить от зависимости от добывающего производства.

«Увеличивая добычу полезных ископаемых, мы всё больше и больше попадаем под влияние мировой конъюктуры рынка, — констатировал он. — Увеличивая добычу наших главных отраслей, мы существенного прироста в бюджет республики быстро получать уже не будем, а влияние рынка будет сказываться всё сильнее. Поддерживаю намерение уделить особое внимание следующему этапу развития экономики — созданию новых предприятий, обрабатывающим отраслям. Органичную, ювелирную промышленность надо же поддерживать. Почему мы плетёмся в хвосте? Костромская область, не добывая ничего, до 30 тонн золота в год перерабатывает в ювелирные изделия, а мы с вами — 400−500 кг всего, добывая золото».

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Депутаты также попросили нового министра экономики не останавливать строительство важных социальных объектов, даже если в бюджете на них денег нет, напомнив, что от возведения школ, больниц и детских садов в том числе зависит исполнение майских указов президента.

Кроме того, было высказано предложение сохранить финансирование в 500 млн рублей по программе «Моя Якутия в XXI веке», которые также шли в основном на строительство школ и детских садов. Была озвучена и просьба в конце концов поддержать кочевые семьи, а также изменить ситуацию в сельском хозяйстве республики.

Напомним, ранее возглавлявший министерство экономики Якутии Алексей Стручков перешёл на работу в «Якутскэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджетах Якутии как на 2017, так и на 2018 годы не хватает средств на все необходимые расходы. Проблемы возникли из-за укрепления курса рубля. Дело в том, что добывающие компании республики, в первую очередь АЛРОСА, реализуют свою продукцию за границу и за валюту, в связи с этим, их выручка с уменьшением стоимости доллара в России снизилась, а, следовательно, упали и налоговые поступления в бюджет.

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