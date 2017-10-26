Иран не намерен поставлять газ из Туркмении в Турцию

Ашхабад, , 09:49 — REGNUM Иран не планирует осуществлять своповые поставки туркменского природного газа в Турцию. Об этом заявил директор Иранской национальной газовой компании Хамид Реза Араки, пишет «Report.az»

Между тем, подчеркнул он, транзит голубого топлива из Туркмении в Азербайджан через Иран будет продолжен.

«Следует отметить, что Азербайджан для получения дополнительного дохода старается в полной мере использовать коммерческий потенциал газохранилищ SOCAR, для чего покупает, преимущественно в летний период, дополнительные объемы газа за рубежом по низким ценам, чтобы перепродавать его дороже зимой», — уточнило издание.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2016 года Туркмения в ультимативной форме потребовала от властей Ирана погасить задолженность за поставки природного газа, накопившуюся с момента введения западными странами антииранских «санкций» в 2012 году.

В начале января 2017 года Туркмения прекратила снабжать голубым топливом северные провинции Ирана, ссылаясь на долг в размере $1,8 млрд (103,7 млрд рублей). Иранское правительство с озвученной суммой не согласилось и расценило прекращение поставок газа как нарушение договора.

В конце января 2017 года власти Ирана заявили о том, что готовы подать в международный арбитраж иск против госконцерна «Туркменгаз» из-за прекращения газоснабжения северных иранских регионов. Одновременно с этим официальный Тегеран предложил Ашхабаду возобновить переговоры по вопросу о газовых долгах, а также обсудить возможность увеличения транзита голубого топлива в Азербайджан и Армению.

Однако уже в конце июля 2017 года Иран сообщил о том, что в начале августа на севере этой страны будет введен в эксплуатацию новый внутренний газопровод, который позволит отказаться от закупки туркменского газа, а также вновь пригрозил Туркмении судебным иском.