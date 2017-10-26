Российский инвестфонд примет участие в проекте Neom в Саудовской Аравии

Москва, , 09:44 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) примет участие в создании «города будущего» Neom на берегу Красного моря в Саудовской Аравии, сообщил 26 октября журналистам генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, с российской стороны в проект может быть привлечено несколько миллиардов долларов.

«Мы рады возможности принять участие в таком амбициозном проекте, который будет сочетать в себе применение новых технологий из совершенно разных сфер — от возобновляемой энергетики и передовой транспортной и портовой инфраструктуры до технологий искусственного интеллекта», — сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что РФПИ намерен выступить соинвестором проекта в партнерстве с международными фондами и с участием капиталов ведущих российских компаний. Таким образом, по мнению Дмитриева, российский бизнес сможет развивать высокотехнологичную экспансию «на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока».

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Напомним, Neom — глобальный центр инноваций и торговли, о создании которого накануне сообщил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд на форуме Future investment initiative в Эр-Рияде. По его словам, город будет «выделяться из всего того, что строилось на протяжении сотен лет». Инвестиции в проект составят $500 млрд.

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