Долги девелопера из Казани тянут на 5,4 млрд: дело «Сувар девелопмент»

Казань, , 09:27 — REGNUM Арбитражный суд Татарии ввёл в отношении застройщика из Казани ООО «Сувар девелопмент» последний этап процедуры банкротства — конкурсное производство. В деле компании отметились несколько обанкроченных банков республики, а общий размер требований кредиторов составил 2,85 млрд рублей, но в перспективе задолженность может вырасти до 5,4 млрд рублей. При рассмотрении ходатайства временного управляющего представитель обанкроченного «Татфондбанка», выступающего кредитором, выразил несогласие с вводом конкурсного производства, уточнив, что «решить судьбу должника должно собрание кредиторов после ознакомления с отчётом временного управляющего». Суд данные доводы не учёл и конкурсное производство было открыто на четыре месяца до 17 февраля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации временного управляющего, на момент рассмотрения ходатайства реестр кредиторов включал 13 требований на общую сумму более 2,85 млрд рублей. Но пока судом не рассмотрены ещё 10 требований кредиторов на сумму свыше 2,15 млрд рублей. Общий размер заявленной кредиторской задолженности превышает 5,4 млрд рублей.

На момент подачи иска о несостоятельности, на 30 июня 2017 года, у должника имелось имущество на сумму более 5,74 млрд рублей. Но, по мнению управляющего, 40% дебиторской задолженности затруднительно ко взысканию ввиду просрочки обязательств, а остальные активы ликвидны.

«Размер кредиторской задолженности по балансу составляет 3 066 548 000 000 руб. Имущества должника достаточно для погашения судебных расходов и недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Признаков преднамеренного банкротства не выявлено. Оснований для оспаривания сделок не выявлено. С марта 2017 года должник не осуществляет хозяйственную деятельность», — отмечается в определении суда, с уточнением, что «анализ финансового состояния должника показал, что восстановить платёжеспособность невозможно».

Отметим, первое собрание кредиторов не было проведено из-за обеспечительных мер, наложенных судом по ходатайству одного из кредиторов, чьи требования к тому моменту не были рассмотрены. В отдельное производство судом также выделены претензии «Тимер банка» на сумму 1 млрд 221,65 млн рублей. Они основаны на задолженности по договорам возобновляемого кредита и по договору цессии, которым банкрот «Татфондбанк» уступил «Тимер банку» долги застройщика.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительная компания признана несостоятельной по иску ООО «Казанский фасад». 22 июня в отношении ответчика, которому был предъявлен долг в размере чуть более 387 тыс. рублей, ввели наблюдение. 11 октября срок этой процедуры истёк, но восстановить платёжеспособность не удалось.

Напомним, ООО «Сувар Девелопмент» создано 11 октября 2010 года в Казани. Его учредители — ООО «Автомакияж» и ООО «Сувар-отель». Основная деятельность ООО — строительство жилых и нежилых зданий. Между тем, в начале года гендиректор инвестиционной компании ООО «Сувар Девелопмент» в комментариях казанским СМИ уточнил, что из ООО «Сувар Девелопмент» под аналогичным названием было выделено отдельное строительное направление.

Кроме того, руководитель компании «Сувар Девелопмент» являлся фигурантом уголовного дела бывшего председателя правления «Татфондбанка». Но 31 марта 2017 года Верховный суд Татарии освободил его из-под домашнего ареста.

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