Банки начали подготовку к сбору биометрических данных

Москва, , 09:04 — REGNUM Несколько российских банков начали подготовку к сбору биометрических данных своих клиентов, подготовительные процедуры проводятся в ВТБ, Бинбанке, в банке «Ак Барс», «Восточный» и «Открытие» и в Уральском банке реконструкции и развития, со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ 26 октября сообщают «Известия».

Отечественная банковская система не только будет собирать биометрические данные своих клиентов, с ней будет связана система регистрации транзакций и портал «Госуслуги», информирует пресс-служба Центрального Банка.

Отметим, первый зампред ЦБ Сергей Швецов, открывая дискуссию, на форуме инновационных технологий Finopolis-2017 в начале октября, рассказал об инициативе создания системы регистрации денежных переводов.

«Эта система будет связана с системой удаленной идентификации, государственными услугами, Федеральной налоговой службой и будет взаимодействовать с платежными системами», — сообщил он.

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Основная суть инициативы в том, что все транзакции на финансовом рынке будут записываться в одном репозитарии.

Эта запись будет являться юридически достаточной «для отстаивания потребителем и его контрагентом своих интересов в суде, у финансового омбудсмена и при обращении с жалобой в Банк России», — сказал Сергей Швецов, отметив, при этом, что «такая система будет способствовать росту доверия населения к дистанционному приобретению финансовых продуктов и услуг»

В ходе дискуссии Ольга Скоробогатова, первый заместитель Председателя Банка России, сообщила: «Мы действительно считаем, что голос и лицо — это начало, которое закладываем в общую биометрическую платформу. Она будет развиваться, в дальнейшем может добавиться радужка глаза и иные параметры», — сказала она, добавив, что надежность идентификации «строится по сравнению двух-трех параметров».

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщалось, что «Почта России» проводит тестирование технологии, которая будет распознавать клиентов сразу при входе в почтовое отделение. Глава организации заявил, что внедрение данной технологии позволит «Почте России» подготовить для клиентов посылку намного быстрее.