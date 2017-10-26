Незначительное укрепление: юань подорожал на 34 базисных пункта

Пекин, , 08:31 — REGNUM По состоянию на 26 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6288 юаня за доллар. Таким образом, впервые с начала 44-й рабочей недели китайская валюта продемонстрировала рост, укрепившись всего на 34 базисных пункта.

В заявлении Народного банка Китая отмечается, что укрепление национальной валюты КНР находится в пределах допустимых 2%, что означает, что колебания курса не повлекут последствия для восстановления китайской экономики КНР, пишет «Чжунго жибао».

Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление китайской валюты. По мнению ряда экономистов из США и Европы, психологическая отметка 6,7 юаня за доллар будет преодолена уже к концу октября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 25 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6322 юаня за доллар.

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