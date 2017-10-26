Прокуратура: Минфин Якутии некачественно проверял подозрительные закупки

Якутск, , 06:27 — REGNUM Исполняющую обязанности генерального директора ГБУ «Агентство инвестиционного развития Якутии» Юлиану Диряхову и министра финансов республики Валерия Жондорова прокуратура региона обязала устранить допущенные при осуществлении госзакупок нарушения, реагируя на официальное обращение ИА REGNUM.

Чиновникам вынесены предписания после проверки двух запросов котировок, объявленных для подготовки республики к третьему Восточному экономическому форуму и празднованию Дней Якутии в Москве.

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Объёмы работ в этих двух закупках, каждая из которых была всего на 25 тыс. рублей, явно не соответствовали предлагаемым в качестве оплаты суммам.

«Привлечёнными к проверке специалистами выявлено нарушение порядка определения заказчиком начальной (максимальной) цены указанных контрактов», — ответили на запрос ИА REGNUM в прокуратуре Якутии.

Возбуждено дело об административном правонарушении, его материалы направлены для рассмотрения в минфин республики. Главе ведомства Валерию Жондорову внесено представление «по факту ненадлежащего исполнения полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок, некачественной проверки, непринятия мер при наличии оснований». Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, оказание услуг по организации участия Якутии в ВЭФ государственное бюджетное учреждение «Агентство инвестиционного развития» оценило в сумму 25 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен был подготовить регион к мероприятию под ключ, начиная от доставки и расселения его участников и заканчивая строительством и оборудованием павильонов, включая разработку дизайна, найм персонала, распечатку и съёмку презентационных материалов.

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Аналогичная цена оплаты за работу была предложена исполнителям, которые возьмутся за подготовку региона к проведению дней Якутии в Москве. За 25 тыс. рублей они, по условиям закупки, должны были не только разработать дизайн-проект павильона для празднования, но также смонтировать и оснастить его, к тому же подготовив 15 тыс. леденцов в форме бриллиантов для раздачи.

Усомнившись в законности этих закупок, Дальневосточная редакция ИА REGNUM обратилась в УФАС республики и прокуратуру региона, после чего на сайте закупок сразу появился новый аукцион по подготовке к ВЭФ, уже на 20 млн рублей. Тем не менее, сначала в надзорном ведомстве нарушений в предшествовавшем ему запросе котировок на 25 тыс. рублей не нашли, аргументировав это тем, что работы за эти деньги выразила готовность выполнить компания «Ярмарка Якутии». Она же собиралась за то же вознаграждение подготовить Якутию к проведению дней республики в Москве. Редакция ИА REGNUM сочла такое обоснование прокуратуры странным и обратилось в Генпрокуратуру РФ, которая уполномочила региональное надзорное ведомство снова проверить подозрительные закупки республики.