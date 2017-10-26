Список банкротов растёт: брокер не смог рассчитаться с «Татфондбанком»

Казань, , 05:49 — REGNUM Обанкроченный «Татфондбанк» продолжает тянуть ко дну другие татарские компании. Арбитражный суд Татарии признал банкротом ООО «Инвестиционная компания «Атлант» и ввёл в отношении неё наблюдение. Компания вынуждена была обратиться с заявлением о собственной несостоятельности, так как не смогла выплатить долг свыше 832,819 млн рублей по договору на брокерское обслуживание, который был заключён с «Татфондбанком» (ТФБ) 30 декабря 2013 года. ООО лишилось лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего право на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, дилерской деятельности, брокерской деятельности. Следующее заседание по банкротному иску, на котором рассмотрят результат наблюдения, состоится 26 февраля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Приказом Банка России № ОД-2338 от 17.08.2017 года указанные лицензии аннулированы, их действие прекращено с 10.11.2017 года. Установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, до 10.11.2017 года», — отмечается в определении суда.

К моменту выставления требований конкурсным управляющим ТФБ имущество ООО составило 200,49 тыс. рублей, дебиторская задолженность оценивалась свыше 60,339 млн рублей, а ценные бумаги потянули на 386,551 млн рублей.

Размер не исполненных должником обязательств превышал 833,687 млн рублей, а размер не исполненных перед ним обязательств был чуть более 388,025 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Инвестиционная компания «Атлант» создано 13 октября 2008 года. Уставной капитал — 150 млн рублей, основная деятельность — биржевые посредники и биржевые брокеры, совершающие товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле. Учредители — Дигосено Инвестментс ЛТД (Кипр) и ООО «Свиткомпани». Последняя вошла в состав учредителей в конце июня 2016 года. Через нового соучредителя компания связана с крупнейшим акционером ТФБ — ООО «Новая нефтехимия» (доля в банке — 17,36%), которое 19 октября было признано банкротом с введением наблюдения. Кроме того, ООО «Новая нефтехимия» является единственным учредителем «Тимер банка», находящегося под временным управлением для недопущения банкротства, и владельцем доли в 46,58% в обанкроченном «Татагропромбанке».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы «Татфондбанка» начались в декабре 2016 года, а уже 3 марта 2017 года он был лишён лицензии. После того, как 11 апреля 2017 года его признали банкротом, конкурсный управляющий начал работу по поиску средств для погашения долгов. К настоящему времени им подано в суд свыше 30 исков о взыскании долгов, расторжении соглашений, заключённых в период финансовых проблем, а также исков о банкротстве должников. ООО «Инвестиционная компания «Атлант» также было в списке запланированных ответчиков по делу о несостоятельности, но компания опередила ТФБ и самостоятельно обратилась в суд.

Отметим, на момент банкротства ТФБ доля республики в нём прямо и косвенно составляла 41%.

Расследование уголовных дел по факту вывода ликвидных активов из банка продолжается. Также расследуются два уголовных дела, которые уже включают 19 эпизодов, в отношении экс-председателя правления ТФБ.

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