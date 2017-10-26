В Бинбанке фиксируют остановку оттока клиентских средств

Москва, , 04:33 — REGNUM Отток клиентских средств из находящегося под санацией Бинбанка прекращен, ситуация с ликвидностью стабилизирована, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В октябре, с учетом мер по повышению финансовой устойчивости Бинбанка, предпринятых ЦБ РФ, отток клиентских средств прекратился, — говорится в сообщении. — Ситуация с ликвидностью полностью стабилизировалась, все обязательные нормативы ликвидности Бинбанка по требованиям ЦБ РФ выполняются с запасом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ не ожидает усиления инфляции на фоне санации Бинбанка и банка «Открытие».

По состоянию на 1 января 2017 года Бинбанк занимал 12-е место среди российских банков по величине активов.

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Напомним, согласно решению Банка России, 13 октября 2017 года утвержден план участия, предусматривающий докапитализацию Бинбанка и предоставление кредитной организации средств на поддержание ликвидности.

Итоговый объем необходимой Бинбанка докапитализации будет определен Банком России до конца 2017 года. Решение будет принято по результатам оценки активов кредитной организации.

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