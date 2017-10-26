Китайские банки выделят $1,5 млрд на электростанцию в Пакистане

Гвадар, Пакистан, , 03:24 — REGNUM Совместная китайско-пакистанская угольная электростанция подписала договор о займе с банками китайской провинции Сычуань, сообщает 25 октября газета «Жэньминь жибао».

Угольная электростанция Hubco получила $1,5 млрд займов от консорциума банков, возглавляемого Банком развития Китая.

Строительство электростанции, стоимостью около $2 млрд началось в марте компанией China Power Hub Generation Company — совместным китайско-пакистанским предприятием, образовавшимся в результате объединения Pakistan's Hub Power Holdings Ltd. и China Power International Investment Ltd.

Проект объединяет под собой две угольные электростанции мощностью 660 МВт каждая.

Ожидается, что электростанции будут запущены в эксплуатацию уже в августе 2019 года, производя 9 млрд кВт/ч электроэнергии для 4 млн пакистанских домохозяйств. Также предполагаются, что будет создано дополнительно 10 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, что электростанция является частью Китайско-пакистанского экономического коридора, который соединит город Кашгар в Синьцзян-Уйгурским автономном районе Китая с пакистанским портом Гвадар.