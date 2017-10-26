Умер один из «зубров» китайского частного предпринимательства Лу Гуаньцю

Пекин, , 03:04 — REGNUM В возрасте 72 лет умер известный китайский предприниматель, основатель и председатель совета компании Wanxiang Group Лу Гуаньцю, сообщает 25 октября агентство «Синьхуа».

Лу был в числе первых китайских частных предпринимателей, появившихся после начала реформ открытости Китая.

В июле 1969 года Лу и еще шесть фермеров имея на руках 4 ты. Юаней (около $600) организовал фабрику по производству сельскохозяйственной техники. К настоящему времени фабрика превратилась в транснациональную корпорацию с операционным доходом более одного триллиона юаней. Компания занимается производством, энергетикой, финансами, сельским хозяйством и добычей ресурсов.

Wanxiang Group стала одной из лидирующих среди китайских частных предприятий. В 1984 году она стала первой китайской компанией по продаже автомобильных запчастей на американский рынок. В 1994 году «Wanxiang Qianchao» стала известной в Шэньчжэне, став первой акционерной компанией в Китае. В 2001 году Wanxiang приобрела Universal Automotive Industries Inc, став первой китайской компанией, купившей иностранное акционерное предприятие.

В Китае Лу Гуаньцю считается первооткрывателем частного предпринимательства, проложившим путь в новое будущее Поднебесной.

Напомним, что Политика реформ и открытости (Гайгэ Кайфан) была начата в 1978 году председателем КНР Дэн Сяопином, ставшим вторым по величине политиком Китая после основателя КНР Мао Цзэдуна. Реформы Дэна продолжаются и по сей день. Главной целью реформ явилось производство достаточного количества прибавочной стоимости, чтобы обеспечить модернизацию Китая. Именно тогда в Китая начал зарождаться институт частного предпринимательства.