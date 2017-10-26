Названа дата старта новых правил провоза ручной клади в самолетах

Москва, , 02:36 — REGNUM Требования к провозу ручной клади в самолетах в новой редакции ступят в силу с 5 ноября 2017 года, сообщается в размещенном на официальном портале правовой информации приказе российского Минтранса.

Напомним, минимальная масса бесплатной ручной клади на одного пассажира в невозвратных билетах составит пять килограмм, в возвратных билетах — от 10 до 30 килограмм на одного пассажира.

Без дополнительной оплаты можно провозить портпледы, портфели и дамские сумки, верхнюю одежду, детское питание, детские коляски, букеты цветов, — все эти вещи не считаются ручной кладью.

Читайте также: Авиаперевозки пассажиров в России с начала года выросли на 19,3%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября российское министерство транспорта определило единый минимальный вес бесплатного провоза багажа и список вещей, которые можно брать в качестве ручной клади

Читайте ранее в этом сюжете: Минтранс РФ определил вес бесплатной ручной клади в самолете