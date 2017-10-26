Свободная экономическая зона Шанхая: как ТОР, только работает

Шанхай, Китай, , 02:09 — REGNUM Около 18 тыс. фирм было зарегистрировано в таможенных органах Шанхайской свободной экономической зоны (ШСЭЗ) с момента ее создания четыре года назад, сообщает 25 октября газета «Жэньминь жибао».

Число компаний удвоилось по отношению к количеству работавших в рамках четырех зон свободной торговли, которые были объединены в сентябре 2013 года в Шанхайскую свободную экономическую зону, где к настоящему моменту уже действует более 27 тыс. компаний.

Из вновь зарегистрированных компаний 13,6 тыс. — частные фирмы, более 3,2 тыс. — фирмы со 100% иностранным капиталом и лишь 940 — совместные предприятия китайского и иностранного капитала.

Компании представляют более 54 сфер промышленности. Порядка 94% — фирмы оптовой и розничной торговли, 5% — финансовые корпорации, а на оставшийся процент приходятся предприятия, занимающиеся хранением и транспортировкой грузов, а также почтовые фирмы.

Резкий всплеск числа зарегистрированных предприятий помог устроить торговый бум в Шанхае на фоне «торгового мрака» в остальном Китае.

За первые три квартала 2017 года, иностранная торговля в ШСЭЗ выросла на 16,2% до 997,6 млрд юаней ($150,2 млрд).

Когда ШСЭЗ была только организована, были резко упрощены процедуры на регистрацию бизнеса. Компании могли получить лицензии на ведение деятельности в зоне в течение трех рабочих дней, тогда как раньше этот процесс занимал до 40 рабочих дней.

Напомним, что Китай в своем развитии делает ставку на создание зон свободной торговли. Так, только с апреля 2017 года в Поднебесной заработало целых семь таких зон в провинциях Сычуань, Хубэй, Хэнань, Чжэцзян, Шэньси, Ляонин, а также в городе центрального подчинения Чунцин.

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