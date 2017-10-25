Мосгордума утвердила бюджет Москвы на 2018-2020 годы

Москва, , 22:15 — REGNUM В ходе заседания столичного парламента 25 октября депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». По мнению депутатов, представленный проект закона направлен на дальнейший экономический рост и усиление социальной поддержки москвичей, а также создаёт основу для устойчивого развития нашего города.

Планирование доходной части бюджета города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, по словам руководителя департамента финансов города Москвы Елены Зяббаровой, осуществлялось на основании базового сценария прогноза социально-экономического развития столицы, действующего законодательства о налогах и сборах, а также расчётов поступлений по администрируемым источникам доходов. Доходы бюджета города Москвы на 2018 год прогнозируются в объеме, превышающем 2 трлн 103 млрд рублей, на 2019 год — свыше 2 трлн 206 млрд рублей, на 2020 год — 2 трлн 317 млрд рублей.

«Увеличение объема налоговых доходов бюджета столицы в 2018 году ожидается на уровне 6,4% по отношению к 2017 году, а в 2019 и 2020 годах рост налоговых доходов может составить 5,5% ежегодно. Основная часть налоговых поступлений, а их объём в 2018 году прогнозируется в сумме 1 трлн 885 млрд рублей, в 2019 году — 1 трлн 988 млрд рублей, в 2020 году — 2 трлн 97 млрд рублей, приходится на налоги на доходы физических лиц и на прибыль организаций», — отметила Елена Зяббарова.

Это объясняется стабильным ростом заработной платы москвичей, сбалансированной ситуацией на рынке труда, а также мерами, предпринятыми правительством Москвы в области диверсификации столичной промышленности. Об этом, по мнению Зяббаровой, свидетельствует структура собираемых налогов.

Отметим, доля региональных и местных налогов и сборов сохраняется на уровне 11%. Поступления в бюджет по акцизам по подакцизным товарам составят в 2018 году 31 млн рублей, в 2019-м — 33, 8 млн рублей, в 2020 году — 35,6 млн рублей. Объём налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, принесет в столичный бюджет в 2018 году 84,2 млн рублей, в 2019-м — 95,9 млн рублей, в 2020 году — 108,8 млн рублей. Также возрастут поступления от налога на имущество организаций — со 150,6 млн рублей в 2018 году до 155 млн рублей в 2020-м. Это произойдет за счёт расширения перечня объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, и изменения соответствующей налоговой ставки с 1,4% в 2017 году до 1,5% в 2018-м.

Общий объем неналоговых доходов в 2018 году прогнозируется в сумме 218 млрд 221 млн рублей, в 2019 году — 218 млрд 469 млн рублей, в 2020 году — 219 млрд 260 млн рублей. При этом их удельный вес в общем объёме доходов будет снижаться. Наибольший удельный вес в объёме неналоговых доходов занимают арендные платежи за земельные участки и нежилые помещения, доходы от размещения временно свободных средств бюджета, доходы от продажи материальных и нематериальных активов и от размещения наружной рекламы.

Более 91% от общего объема расходов столичного бюджета придётся на реализацию 14 государственных программ города Москвы.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»), в свою очередь, отметил, что в 2018 году сохранится дефицит бюджета в размере 222,9 млрд рублей. Это составляет чуть более 10%, что укладывается в требования бюджетного кодекса. Также планируется повышение зарплат работникам всех бюджетных сфер.

«Депутаты Мосгордумы поддержали предложение мэра Москвы в разы увеличить детские пособия. 10 тысяч рублей в месяц составит ежемесячное пособие на ребенка до трех лет малообеспеченным семьям. 15 тысяч рублей в месяц будут получать одинокие матери и столько же составит ежемесячная выплата семьям с детьми, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов или служит по призыву», — заключил председатель столичного парламента.

Читайте подробнее, как именно распределятся расходы бюджета столицы в предстоящий трёхлетний период, в материале ИА REGNUM:

Транспорт важнее медицины: В Москве рассказали, что сделают с бюджетом

В Москве также заявили, что доходная часть бюджета столицы формируется исключительно за счёт налога на физические лица и налога на прибыль предприятий.

Читайте подробнее: «Всё наше» — в Москве защитили свой бюджет