Убытки и многомиллионные долги: псковский перевозчик в кризисе

Псков, , 20:20 — REGNUM Власти Псковской области ищут пути по выводу «Псковпассажиравтотранса» из кризисной ситуации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации, сегодня, 25 октября, проблеме предприятия, обеспечивающего три четверти пассажирских перевозок в Псковской области, было посвящено специальное совещание, которое провёл временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Исполняющий обязанности генерального директора «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов заявил об устаревшем подвижном составе, в связи с чем предприятие несёт высокие эксплуатационные расходы. Средний возраст городских автобусов составляет 14 лет, при этом 56 автобусов эксплуатируются уже более 20 лет, ещё восемь автобусов — 32 года.

Требует изменения маршрутная сеть предприятия, которая не увязана с другими видами транспорта: железнодорожным и авиационным.

По словам Питиримова, предприятие работает с нарастающими убытками и накопило задолженность по налогам и страховым взносам на общую сумму свыше 280 млн рублей.

Читайте также: Долги «Псковпассажиравтотранса» привели к аресту автобусов

«Надо избавиться от задвоенных маршрутов, которые попросту крадут у предприятия пассажиров. Необходимо вести борьбу с «нелегалами», которые под видом заказных перевозок, по сути, осуществляют регулярные пассажирские перевозки, и тесно взаимодействовать в этом вопросе с ГИБДД», — предложил врио губернатора Михаил Ведерников.

Также, по его словам, нужно минимизировать затраты бюджета на реконструкцию автостанций — например, привлекать инвесторов, которые могли бы вложить средства в реконструкцию объекта и разместить в нем точку питания или магазин сопутствующих товаров.

В планах «Псковпассажиравтотранса» — восстановление работы ранее закрытых железнодорожных станций и переформатирование этих объектов в транспортно-пересадочные узлы, когда пассажир может доехать до пункта назначения на двух и более видах транспорта, купив единый билет. Такие пункты уже открыты в Плюссе, Идрице и Сущево. В планах на 2018 год — открытие таких же объектов в Кунье, Невеле, Пустошке, Пыталово.

Напомним, «Псковпассажиравтотранс» обеспечивает три четверти пассажирских перевозок в Псковской области, обслуживая областной центр и 17 районов. Компания имеет 550 автобусов, курсирующих по 80 межмуниципальным, 237 муниципальным и 24 городским маршрутам.

Читайте также: Долги по налогам «Псковпассажиравтотранса» будут реструктуризированы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года из-за многомиллионных долгов на автобусы псковского предприятия-перевозчика был наложен арест. Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак договаривался о реструктуризацией долгов предприятия с руководством Федеральной налоговой службы.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Пскова добилась выплаты более 23 млн рублей долгов по зарплате