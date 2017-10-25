Госаудитслужба Украины не нашла системных хищений на «Евровидении-2017»

Киев, , 19:29 — REGNUM Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), отвечавшая за организацию и проведение конкурса «Евровидение-2017» в Киеве, не прибегала к системным нарушениям и злоупотреблениям, которые свидетельствовали бы о хищении государственных средств. Об этом заявила на брифинге 25 октября председатель Госаудитслужбы Украины Лидия Гаврилова.

«Государственной аудиторской службой при проведении контрольного мероприятия не было найдено каких-то системных нарушений законодательства или злоупотреблений, которые свидетельствовали бы о хищении государственных средств при проведении песенного конкурса», — приводит слова Гавриловой агентство «Укринформ».

Тем не менее, как отметила глава Госаудитслужы, в ходе проверки были установлены факты незаконного и неэффективного использования государственных ресурсов на сумму 8,6 млн гривен, в частности завышения стоимости предоставленных услуг по уборке и загрузке-разгрузке технического оборудования, предоставления услуг с указанием завышенных объемов перевозок и другие нарушения.

Обнаруженные ранее Госаудитслужбой нарушениях законодательства на общую сумму 468,7 млн гривен, по словам Гавриловой, связаны с ведением бухгалтерского учёта.

«Сегодня, к сожалению, в СМИ муссируется тема, что это убытки, хищения, злоупотребления. Нет, это нарушение ведения учета и нарушение законодательства закупок по оформлению и проведению процедур», — подчеркнула она.

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