Новгородские «муниципальные офшоры» себя не оправдали

Великий Новгород, , 18:57 — REGNUM В пяти районах Новгородской области — Батецком, Волотовском, Марёвском, Парфинском и Поддорском — с 2018 года не будут оказывать господдержку коммерческим организациям. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Новгородская областная дума сегодня, 25 октября, большинством голосов ограничила действие льготных условий для бизнеса на этих территориях 2017 годом.

Закон о «муниципальных офшорах» был принят в Новгородской области в декабре 2009 года и предусматривал предоставление субвенций пяти районам Новгородской области из областного бюджета для оказании поддержки коммерческим организациям — им возвращалось 83,3% уплаченного в областной бюджет налога на прибыль.

Первый вице-губернатор Новгородской области Сергей Сорокин пояснил, что за шесть лет действия закона, с 2010 по 2016 годы, из областного бюджета были предоставлены субвенции муниципальным районам в сумме 38,3 млн рублей для 11 организаций, но, по его словам, это «не привело к существенному улучшению финансового состояния организаций всех форм собственности, не оказывает значительного влияния на обновление и модернизацию основных фондов, а также расширение производства и ассортимента продукции».

Так, в 2016 году государственной поддержкой воспользовались всего пять организаций в двух районах — Батецком и Парфинском, а из трёх остальных организации за государственной поддержкой не обращались.

Сорокин отметил, что закон имеет переходный период и суммы возмещения за 2017 год предприятиям из областного бюджета выплатят в 2018 году.

Депутат Александр Кашицын («Справедливая Россия») уточнил, есть ли понимание у нового руководства региона, как иначе поднимать привлекательность этих районов, которые являются депрессивными территориями?

Сорокин ответил, что у них есть шанс побороться за иной статус — территорий опережающего развития. Кроме того, по словам вице-губернатора, в Новгородской области принят закон об индустриальных парках и бизнес-инкубаторах, для резидентов которых предусмотрено обнуление части налогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2005 года в Новгородской области действовал закон о зонах экономического благоприятствования. Первоначально к ним были отнесены четыре проблемных района области — Марёвский, Поддорский, Волотовский и Батецкий. В 2009 году, после остановки «Парфинского фанерного комбината», к ним добавили пятый район — Парфинский. Областное законодательство предусматривало освобождение предприятий, работающих в этих районах, от уплаты в областной бюджет налогов на имущество и на прибыль. Часть налога на прибыль, которая выплачивается в федеральный бюджет, компенсировалась предпринимателям из областной казны.

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