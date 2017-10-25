Путин даст сигнал правоохранителям разобраться с задержкой зарплат

Москва, , 18:53 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал дать сигнал российским правоохранительным органам разобраться с задержками выплат заработных плат в России. Соответствующее обещание Путин дал на совещании с членами правительства сегодня, 25 октября.

Путин заявил, что проблема невыплаты заработных плат в установленные сроки является результатом невнимательного отношения к людям. По данным президента, объем задолженности заработной платы в России составляет 3,5 млрд рублей. Более 60 тысяч человек в стране вовремя не получают свои «кровные», пояснил Путин.

Присутствовавший на совещании министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин разъяснил ситуацию. Он напомнил, что наименьший уровень задолженности по зарплате пришелся на 2013 год. Тогда объем задолженности составлял 1,5 млрд рублей, что более чем в два раза ниже, чем сейчас. Таким образом, возможность для снижения нынешнего показателя имеется, считает Топилин.

По словам министра, большинство случаев долгов связаны с деятельностью коммерческих компаний, у бюджетных организаций такая проблема возникает лишь в исключительных случаях.

Также Топилин обратил внимание, что 46% от всего объема долгов по зарплате приходятся на семь регионов — в частности, Хабаровский и Приморский края, Кемеровскую, Амурскую области, республику Коми и Мурманскую область.

С начала 2017 года информация об 1,2 тысячи случаях задержек зарплат передана в правоохранительные органы, продолжил Топилин. Он пояснил, что иногда «мер административного воздействия оказывается недостаточно».

Путин ответил на это, что лично даст сигналы правоохранительным органам разобраться с этой проблемой, назвав такие случаи результатом невнимательного отношения к людям.

«Я соответствующие сигналы еще дам в прокуратуру, в Следственный комитет. Повнимательней», — сказал Путин.

Также президент обратил внимание, что в сельском хозяйстве уровень задолженности составляет 6%, а в добывающих отраслях — 12%.

«Там что, денег меньше, что ли, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности, как минимум, о невнимательном отношении к людям», — возмутился президент.

Топилин отметил, что его ведомство готовит поправки к законодательству, которые предусматривают ужесточение штрафов за несвоевременную выплату заработной платы.