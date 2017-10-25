Курс грузинского лари резко упал после выборов

Тбилиси, , 18:42 — REGNUM Грузинский лари, который держался на определенной отметке до выборов в органы местного самоуправления, сразу после выборов стал падать в цене. По данным Национального банка Грузии, с начала сентября и до 24 октября курс лари по отношению к доллару США колебался в пределах 2,46−2,49 лари за один доллар, а уже 25 октября обесценился до 2,5206 за доллар. На 26 октября Нацбанк установил новый обменный курс: $1 равен 2,5317 лари.

В этой связи со стороны оппозиционных политиков уже посыпались обвинения в адрес правящей (и не только правящей) партии. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили посвятил этому явлению специальную пресс-конференцию, на которой дал свое объяснение падению курса лари.

По его мнению, обесценивание грузинской валюты обусловлено теми сделками, которые победившие на выборах партии заключили с банкирами.

«Сейчас следует ожидать повышения цен на бензин, другие виды горючего. Повысятся также налоги и коммунальные платежи», — предсказал Нателашвили.

По словам главы грузинских лейбористов, это первый случай, когда подсказать выход из создавшейся ситуации он не может.

Оппозиционные властям грузинские экономисты связывают обесценивание валюты с неправильной фискальной и монетарной политикой правительства. Так, Роман Гоциридзе, который также является членом парламента Грузии от «Единого национального движения», точно определить причины конкретного явления — падения курса лари сразу после выборов — пока не берется, поясняя, что процесс нужно тщательно проанализировать. В то же время отмечает, что происходящее — результат безответственной политики правительства.

«В то время как по разным причинам (в основном вызванным фискальными и монетарными действиями правительства) существовали риски обесценивания лари, правительство сделало еще один безответственный шаг. Вчера опять выдало коммерческим банкам из казны деньги в размере 50 миллионов лари. На сегодняшний день займы, выданные коммерческим банкам, достигли 635 миллионов лари, в том числе 450 миллионов лари было выдано за последние 4 месяца. Значительно выросли займы рефинансирования Нацбанка в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и достигли 1,7 млрд лари (на конец октября 2016 года они составляли 1,145 млрд лари)», — пояснил Гоциридзе.

По его оценке, правительство Грузии допускает те же ошибки, что и в прошлом году.

«Решить проблему можно, но для этого нужны ум и политическая воля», — отметил Роман Гоциридзе.

Читайте также: Совокупный внешний долг Грузии достиг 113% ВВП