В Минсельхозе успокоили: Хлеба для Санкт-Петербурга хватит

Москва, , 18:15 — REGNUM В Министерстве сельского хозяйства опровергли информацию ряда СМИ о том, что в Санкт-Петербурге есть угроза дефицита хлебобулочных изделий. Соответствующее заявление сделал сегодня, 25 октября, представитель министерства в интервью РИА Новости.

В Минсельхозе внимательно следят за ситуацией с поставками зерновых на мукомольные предприятия различных регионов и пока не видят каких-либо существенных проблем.

«Минсельхоз мониторит распределение вагонов для перевозки зерна, и их хватит как для внутренних нужд, так и для экспорта», — сказали в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября газета «Коммерсантъ» написала, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко направил вице-премьеру России Аркадию Дворковичу письмо, в котором выразил опасение, что из-за нехватки железнодорожных вагонов мукомольные предприятия Петербурга могут столкнуться с дефицитом зерна, что приведет к росту цен и дефициту хлеба.

Причиной нехватки вагонов, по словам Полтавченко, стал интенсивный экспорт зерна по железной дороге из Оренбургской, Саратовской, Самарской, Новосибирской и Омской областей, которые являются важными поставщиками зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения СМИ о потенциальном дефиците хлеба в Санкт-Петербурге, но не обладают детальной информацией по этому вопросу.

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