Банкам могут разрешить блокировать переводы

Москва, , 18:06 — REGNUM Законопроект, позволяющий банкам блокировать банковские переводы, а также банковские карты и мобильные приложения в случае обнаружения угрозы несанкционированного доступа к счету клиента, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

По предложению авторов, банкам стоит позволить блокировать на срок до двух суток как перевод денежных средств, так и использование электронных средств платежа в целом, если банк зафиксирует признаки перевода средств без согласия плательщика. Под электронными средствами платежа при этом подразумеваются банковские карты, электронные кошельки и интернет-банки.

Признаки, по которым можно будет судить о «взломе» банковских карт, предлагается устанавливать Центробанку РФ или самому банку с учетом мнения ЦБ. Таким образом, если закон будет принят, ЦБ придется издать несколько нормативных актов, которые установят требования к обязательным признакам совершения перевода денежных средств без согласия клиента, а также смогут адаптировать антифродовые системы кредитных организаций к установленным требованиям.

«Учитывая то, что перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика не является универсальным, законопроектом предусматривается право кредитных организаций в зависимости от их деятельности устанавливать дополнительные признаки совершения перевода денежных средств без согласия плательщика», — отмечают в правительстве.

Документ обязывает банки при выявлении признаков перевода средств без согласия клиента незамедлительно запрашивать у него подтверждение. Если клиент — физлицо, то запрос происходит по телефону, если пользователь — юрлицо, то по электронной почте. При этом, отмечают авторы, возврат средств возможен только до их зачисления на счет получателя.

Правительство предлагает не распространять эти нормы на платежи, которые выступают источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ, а также платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства и платежей за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями.

«Реализация законопроекта позволит снизить рост числа несанкционированных операций, совершенных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, а также предотвратить потери кредитных организаций с банковских счетов юридических и физических лиц», — отмечают в правительстве.