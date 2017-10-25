Воронеж и Венгрию свяжет соглашение о сотрудничестве и прямое авиасообщение

Воронеж, , 18:01 — REGNUM Соглашение с министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии и Воронежской областью подписано 25 октября, в Будапеште, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Воронежской области.

Накануне, 24 октября, в Венгрию направилась делегация Воронежской области, которую возглавил губернатор Алексей Гордеев. Визит начался с возложения главой региона цветов к памятнику советским воинам-освободителям на площади Свободы в Будапеште.

Затем в Торгово-промышленной палате Венгрии состоялась встреча в формате круглого стола с представителями крупных промышленных предприятий государства. Среди участников — представители ведущих венгерских компаний сферы АПК (производство, сбыт кормов и премиксов, переработка молока, производство и поставка зерна, торговля племенными животными), строительства и проектирования, добычи и переработки нефти, машиностроения, в том числе сельскохозяйственного машиностроения, а также кредитно-финансовых и консалтинговых организаций.

Сегодня же губернатор Алексей Гордеев и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали Соглашение между правительством Воронежской области и министерством об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и иных областях.

На встрече также обсуждались вопросы расширения взаимного сотрудничества по ряду перспективных и интересных для обеих сторон направлений. В их числе, например, — сотрудничество Университета имени Лоранда Этвёша и Воронежского государственного университета, и включение в программу воронежского вуза изучения венгерского языка.

Еще одним перспективным направлением было названо сельское хозяйство: министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии призвал венгерское бизнес-сообщество активнее устанавливать и развивать контакты с воронежскими предпринимателями.

Также рассматривался вопрос об организации прямого авиасообщения между Воронежем и Будапештом. Алексей Гордеев отметил исключительную значимость такого шага для активизации контактов и сообщил, что детальная проработка этого вопроса в Воронеже будет поручена специально созданной рабочей группе.

В завершение встречи Алексей Гордеев пригласил Петера Сийярто посетить с визитом Воронежскую область.