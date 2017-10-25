Узбекистан, Украина, Китай – на какие рынки нацелился литовский экспорт

Вильнюс, , 17:58 — REGNUM Вильнюсская Палата торговли, промышленности и ремесла сегодня, 25 октября, объявила, что в 2017 году предприятиям Вильнюсского региона, экспортирующим в третьи страны, больше все сертификатов о происхождении товаров выдано для вывоза товаров в Узбекистан, Украину и Китай, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Эти страны уже третий год подряд доминируют как главные рынки экспорта, в которые палата выдает сертификаты на товары.

Государство уже делегировало территориальным палатам торговли, промышленности и ремесла услугу по выдаче сертификатов о происхождении товаров. В 2017 году учреждение выдало уже 4,5 тыс. сертификатов о происхождении товаров, а услугами палаты воспользовались около 250 предприятий.

Самыми популярными направлениями экспорта в третьи страны, как и в 2016 году, остаются Узбекистан, Украина и Китай. В основном в Узбекистан реэкспортируются механизмы разного оборудовании, части станков, в Китай отправляется древесина, на Украину — товары широкого ассортимента.

Как показывают данные о выдачи сертификатов, вильнюсские предприятия экспортируют не только в Казахстан или Белоруссию, но и в такие страны, как Гонконг, Саудовская Аравия или даже Сирия.

В 2015 году больше всего сертификатов о происхождении товаров выдано для товаров на Украину (1292), Узбекистан (1227), Китай (453), Россию (400), Белоруссию (362). В 2016 году — в Узбекистан (1281), Украину (849), Китай (471), Россию (443), Белоруссию (292), ОАЭ (140). За 9 месяцев 2017 года больше всего подобных документов было выдано для вывоза товаров в Узбекистан (1912), Украину (913), Китай (594), Россию (431), Белоруссию (225), Азербайджан (180).