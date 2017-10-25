Из-за проблем с отгрузкой щебня в Карелии могут встать 20 карьеров

Петрозаводск, , 18:06 — REGNUM В Карелии сложился существенный дефицит полувагонов для вывоза добытого в республике щебня, что повлекло резкое снижение объемов погрузки продукции. Как следствие, карьеры вынуждены добывать меньше щебня. Соответственно, падают прибыли карьеров и налоговые поступления в бюджет региона, сообщает 25 октября корреспондент ИА REGNUM.

За истекшие девять месяцев 2017 года предприятия Карелии отгрузили на 30 тыс. вагонов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Нехватка вагонов сопровождается значительным ростом стоимости аренды: с января 2015 года по сентябрь 2017 года арендная плата выросла в семь раз, до 40,4 тыс. рублей в сутки. Предприятия отрасли недосчитались более 1,2 млрд рублей доходов, а карельский бюджет — 400 млн рублей налоговой прибыли.

«Бездействие в разрешении сложившейся ситуации, отсутствие возможности доставки выработанного щебня потребителям может привести к остановке в ближайшие месяцы деятельности 20 предприятий горнопромышленного комплекса Карелии», — говорится в официальном пресс-релизе пресс-службы карельского правительства.

Как сообщал «Коммерсант», в середине октября глава Карелии Артур Парфенчиков обратился с письмом к вице-премьеру Аркадию Дворковичу. В частности, губернатор написал о том, что восемь предприятий региона уже остановлены, а десяти угрожает банкротство.

Во время совещания в Минтрансе 23 октября замминистра Алан Лушников поручил заняться всесторонним анализом ситуации. Намечены определенные меры как по снижению дефицита подвижного состава, так и по удешевлению аренды полувагонов.

Так, компания «УВЗ-Логистик» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод») рассматривает возможность с 1 ноября предоставить карельским карьерам дополнительных полувагонов. А в ОАО «РЖД» изданию «Коммерсант» рассказали, что для поддержки карельских щебеночных карьеров внесли изменения в расчеты кратчайших расстояний при перевозке грузов на станции, задействованные в высокоскоростном пассажирском сообщении Москва—Петербург. С 16 сентября фактическое расстояние принимается за кратчайшее (до этого объезд дороги удорожал перевозку).

Отметим, что в прошлом году добыча щебня в Карелии переживала подъем — строительный камень добывали 35 предприятий, на каждом из которых трудились от 120 до 200 работников. Объем производства щебня по итогам года составил 16,8 млн. кубометров, или 117% к уровню 2015 года.