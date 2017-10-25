Эксперты: технологии меняют восприятие потребителя

Москва, , 17:41 — REGNUM Первые лица крупнейших розничных сетей, ИТ-компаний, венчурных фондов и стартапов встретились, чтобы обсудить актуальные решения для торговых сетей. Организатором дискуссионной площадки выступил Sberbank CIB. Цель мероприятия — поделиться опытом и совместно ответить на экспертные вопросы.

В ходе встречи перед участниками выступили первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberbankCIB Игорь Буланцев, член правления, старший вице-президент Сбербанка, соруководитель Sberbank CIB Александр Базаров.

По мере появления и внедрения революционных технологий и новых бизнес-моделей происходит масштабная трансформация в самых разных отраслях, в том числе в розничной торговле. Сбербанк принимает активное участие в развитии цифрового ритейла, в формировании и развитии торговых экосистем. Технологии стремительно меняют ситуацию в розничной торговле. Ритейлу приходится постоянно развиваться, соответствовать запросам современных покупателей.

«Ритейл относится к числу отраслей, которые сегодня развиваются наиболее стремительно, — рассказал Игорь Буланцев, старший вице-президент, руководитель Sberbank CIB. — Облик ритейла меняют в первую очередь новые технологии, в числе которых Big Data, машинное обучение, робототехника, блокчейн»

При этом, по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе технологии серьезно изменят рынок ритейла. Вырастет уровень развития электронной торговли; кроме того, ключевую роль будут играть данные: тот, кто сумеет лучше их обрабатывать, получит большое конкурентное преимущество. У Сбербанка есть возможность инвестировать в технологии, в том числе в собственные. Банк активно взаимодействует с крупными технологическими партнёрами, и это сотрудничество по словам его руководителей будет нарастать.

Представители крупных компаний, в свою очередь поделились своим опытом налаживания партнёрских отношений и освоения новых технологий.

По мнению Милена Генчева, CEO IKEA Centres Russia (компания управляет торговыми центрами МЕГА), стратегия их компании заключается в создании пространства для встреч, которое создаёт возможность для живого общения и для эмоций.

«Наша компания имеет очень большие корни в недвижимости. Мы понимаем, что будущее не в том, что владеть огромными площадями, в хорошем понимании клиента», — полагает Генчев.

Мультиканальный подход, в рамках которого ритейлеры стремились предоставить равные условия для покупки и в обычной рознице, и онлайн, уже сейчас трансформируется в стратегию One Retail (единого ритейла), в рамках клиенты будут использовать единый «интерфейс» и технологии для покупки в интернете и офлайн, уверен президент «М.Видео» Александр Тынкован. Продавцы компании в магазинах используют планшеты со специальным ПО, синхронизированным со всеми системами компании, что позволяет не только идентифицировать клиентов в магазине так же, как онлайн, но собирать информацию об их предпочтениях, интересах и, используя анализ данных, повышать эффективность продаж и удовлетворенность самих клиентов.

При этом важно делать коммуникации с пользователями более таргетированными и умными, считает Борис Добродеев, СЕО Mail.ru. Для этого нужно позволять переводить аудиторию ритейлеров онлайн через рекламные инструменты.

«Если посмотреть на то, что мы можем сделать для рынка электронной коммерции, то это можно разделить два больших направления: первое — это уже существующие рекламные и аналитические продукты: предиктивнаяаналитика, маркетинг», — сказал Добродеев.

Своим опытом поделился и Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям из фонда «Сколково». Стартапы, которые развиваются в «Сколково», коммерциализируются как в России, так и за рубежом. «В настоящее время в нашем портфеле 1700 проектов, и приблизительно у 10% этих разработок есть будущее в ритейле», — отметил Каем.

По мнению экспертов, те изменения, которые сейчас происходят, колоссальны. Они меняют восприятие потребителя. Нарастает конкуренция и необходимость применения наиболее передовых технологий и новых бизнес-моделей. Важно, что Сбербанк готов быть партнером, делиться клиентским опытом и использовать в работе новейшие технологии.