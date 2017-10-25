Литва заигрывает с Китаем, но хочет создать группу по связям с Тибетом

Вильнюс, , 17:40 — REGNUM Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис сегодня, 25 октября заявил, что не поддерживает идею создания межпарламентской группы по связям с Тибетом. Тем временем власти Литвы рассматривают Китай, как один из рынков сбыта своей продукции и опасаются негативных последствий в случае подобных связей.

По словам Пранцкетиса, парламент должен придерживаться внешней политики Литвы. Вильнюс считает Тибет, находящийся в Гималайских горах, частью Китая, подчеркнул политик.

«Заявления о создании группы, наверно, не должны обсуждаться. Мы не можем быть двуличными — одним говорить одно, другим — другое, мы должны быть открытыми для дискуссии. Формальная сторона обязывает нас говорить о целостности Китая, и мы не можем в одной комнате говорить о целостном Китае, в другой комнате — о поддержке Тибета», — сказал Пранцкетис в эфире радиостанции «Žinių radijas».

Инициатор группы консерватор Андрюс Навицкас ранее сообщил, что с несколькими коллегами в Сейме собрал подписи 19 парламентариев, желающих участвовать в такой группе, но спикер Сейма призывает «не делать таких поворотов».

Пранцкетис утверждает, что парламентарии согласно уставу Сейма могут учреждать парламентские группы дружбы, но их объявлять и сообщать о них парламенту другой страны должен спикер Сейма.

Он уверяет, что устав позволяет ему этого не делать.

«Я бы хотел, чтобы мне ответили на вопрос, парламенту какой страны я должен сообщить. Позиция и политика нашего государства однозначная по отношению к Китаю — мы высказываемся за целостный Китай. Нас избрали, чтобы мы представляли государство, а не только свое мнение, у нас, как личностей, может быть свое мнение, но позиция государства должна согласовываться с Министерством иностранных дел, президентом, общая позиция не должна игнорироваться», — утверждал председатель парламента.

Представители оппозиции взялись за инициативу создания группы по связям с Тибетом в конце сентября 2017 года, встретившись с духовным лидером Тибета Далай-ламой. Ранее в Сейме был зарегистрирован проект группы по связям с Тибетом. В свою очередь один из инициаторов создания такой группы, консерватор Моника Навицкене сегодня заявила литовскому агентству BNS, что группа будет создана в любом случае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве надеются заменить утерянный российский рынок, китайским. Первые партии молочной продукции уже отправлены в Китай, однако регулярный экспорт пока не налажен.