Новак: Средняя себестоимость добычи нефти в России — $10—15 за баррель

Москва, , 17:43 — REGNUM Средняя себестоимость добычи нефти в России составляет $10—15 за баррель, заявил 25 октября министр энергетики РФ Александр Новак на «правительственном часе» в Госдуме.

По его словам, средняя цифра складывается с учетом операционных издержек и возврата инвестиций капитального характера.

Новак уточнил, что себестоимость нефти сильно зависит от геологических условий и от уровня инфраструктуры, где-то этот показатель может опускаться до $2 за баррель, а где-то стоимость одного барреля достигает $50.

«Где новое месторождение, арктический шельф, себестоимость, например, не менее 50 долларов за баррель, 40 долларов», — сказал министр.

Отметим, по итогам первого полугодия себестоимость добычи «Роснефти» составила $2,9 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября на «правительственном часе» в Госдуме Новак сказал, что Минэнерго РФ работает над пакетом стимулирующих мер для разработки малых месторождений.

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