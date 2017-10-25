Тверской губернатор призвал работодателей нанимать местных жителей

Тверь, , 17:10 — REGNUM В Тверской области с 2018 года планируется увеличить стоимость патента на работу для иностранных граждан — до 5 тыс. 194 руб. Ожидается, что эта мера позволит продолжить урегулирование процессов трудовой миграции в регионе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, вопрос обсуждался 25 октября на заседании облправительства под председательством губернатора Игоря Рудени.

«Очень важно максимально вовлечь в экономику Тверской области коренное население. Для предпринимателей должно стать правилом отдавать приоритет при подборе кадров местным жителям», — считает губернатор Игорь Руденя.

Отметим, что если до 2017 года разрешение на работу иностранным гражданам стоило 3,5 тыс. рублей, то с 2017-го — уже 5 тыс. рублей, и по этому показателю регион находится в лидерах по Центральному федеральному округу.

Повышение стоимости патента на работу уже дало результаты: число выданных патентов за год снизилось на 10% (13 тыс. 651 разрешение за январь — сентябрь), а доходы — выросли на 17,6% (430 млн рублей). Другой положительной тенденцией стало то, что на рабочие места в строительстве, торговле, в сельском хозяйстве пришли уже местные жители.

Учитывая особенности регионального рынка труда, правительство области выступило с инициативой повысить стоимость документа до 5 194 руб. Окончательное решение будет принято депутатами Законодательного собрания области.

Отметим, что с 2016 года, помимо увеличения стоимости патента для иностранных граждан, в Тверском регионе введен запрет на использование труда мигрантов по 22 видам деятельности. В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поддержал предложения Тверской области по ужесточению ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов.

В настоящее время ведется работа по созданию в Тверской области миграционного центра, где граждане иностранных государств, прибывшие на работу в регион, смогут получить все необходимые услуги от подачи документов до получения разрешений. Планируется, что это будет быстровозводимое модульное одноэтажное помещение, расположенное за пределами города. Центр будет рассчитан на 150−170 посещений в сутки.