«ФосАгро» поздравила с юбилеем Российский союз химиков

Москва, , 16:50 — REGNUM Компания «ФосАгро» поздравила Российский союз химиков (РСХ) с 20-летием со дня основания. «РСХ — общепризнанный лидер химической индустрии и один из наиболее авторитетных отраслевых союзов в России, — говорится в поздравительном адресе направленном генеральным директором ПАО «ФосАгро» Андреем Гурьевым на имя президента РСХ Виктора Иванова. — Благодаря деятельному участию союза принята «Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 года». Предприятия отрасли внедряют новые технологии, наращивают мощности, создают новые рабочие места и увеличивают налоговые отчисления. Лучшие становятся лидерами мирового рынка. И в этом прогрессе большой вклад РСХ — объединяя компании для решения общих задач, вы создаете основу развития химической индустрии. На деле показываете, что вместе мы — сила!».

Чествование Российского союза химиков прошло в ходе V московского международного химического форума «Химическая промышленность: новые вызовы и новые возможности». Форум, проходящий 23−26 октября, — единственная крупная отраслевая бизнес-площадка с участием ведущих российских компаний химии и нефтехимии. Основная задача форума — объединить усилия ученых, промышленников, потребителей, представителей ведомств вокруг общей концепции развития огромной и мощной химической промышленности России. Главными темами в этом году стали: промышленная экологическая политика, развитие производства и рынка минеральных удобрений в России к 2030 году, развитие кадрового потенциала и новые инструменты финансирования инновационных проектов в химической отрасли.